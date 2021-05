Chui dice que Santos persistió en la candidatura de su esposa pese a observaciones

Página Siete Digital

El líder de la agrupación Jallalla La Paz, Leopoldo Chui, reveló este jueves que Santos Quispe inscribió a su esposa en las listas de candidatos a asambleístas por esa tienda política, cuando su padre, Felipe Quispe, aún estaba con vida y era candidato.

“Santos, cuando le ayudaba al hermano Felipe Quispe, le integró a su esposa (a las listas) y en ese entonces hubo un conflicto interno y ellos manifestaban que era una lista que ellos tenían que determinar. Al final consolidaron el tema de su esposa en la Asamblea y él en la Gobernación”, declaró Chui.

El Mallku falleció el 12 de enero de este año, razón por la cual en Jallalla decidieron que su hijo tome la candidatura. No obstante, las listas permanecieron como hasta antes del deceso del líder indígena, de manera que Ana María Salgado —esposa del ahora Gobernador— siguió en carrera.

Chui dijo que advirtieron la situación de su esposa a Santos, pero éste se negó a hacer cambios y “siguió en esa lógica”.

“Desde el primer día que tenemos conocimiento como Jallalla, le hemos planteado a Santos que contemple otro camino. Santos se negó, se molestó y siguió en esa lógica, y se dio paso al proceso electoral y estamos como estamos”, agregó el dirigente a Panamericana.

El líder de Jallalla manifestó que no es correcto que “marido y mujer” trabajen en la Gobernación y cuestionó el rol fiscalizador que podría asumir la parlamentaria departamental.

“Éticamente está mal, se lo hemos recalcado con notas, que no se debe proceder como marido y mujer trabajando en la Gobernación. Qué va a suceder ¿La esposa lo va a fiscalizar al gobernador?”, cuestionó el titular del partido.

El Gobernado se molestó con la prensa el lunes, cuando en una conferencia le consultaron sobre las críticas a la designación de su esposa. Quispe ustigó a los comunicadores y acusó de discriminación al que le hizo la pregunta.

“Sobre esa situación ya hemos hablado en canal 39 ¿Por qué tanto me molestas? ¿Por qué molestas a esta persona de cara aymara? ¿Por qué no le hablas al Manfred Reyes Villa? Está su hijo como concejal ¿Por qué me discriminas?”, le dijo Quispe al periodista.

