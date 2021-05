En Cochabamba proponen restringir circulación los domingos

Página Siete Digital

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) planteará que no haya circulación los domingos. La propuesta será comunicada en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) que se desarrollará el lunes.

En ese encuentro se determinarán nuevas medidas de cara al ingreso de la tercera ola del nuevo corona virus.

“Las recomendaciones de la Sala Situacional son importantes, sobre todo lo que queremos es aunar esfuerzos para el cumplimiento, la vigilancia y la supervisión de las medidas que se van determinar en el COED”, mencionó el coordinador de la Dirección del Sedes, José Sejas a Los Tiempos.

Se conoció que esta es una de las propuestas que se plantearan en el COED de este lunes, además de otras como ser el restringir las actividades escolares presenciales en municipios de riesgo alto, limitar el aforo en restaurantes, salones de eventos, campos deportivos, transporte e intensificar los controles al cumplimiento de medidas de bioseguridad fueron analizados ayer en la Sala Situacional.

Estas propuestas salen luego de un encuentro en el que participaron representantes de diferentes instituciones, quienes analizaron los planteamientos para elaborar recomendaciones, luego de conocer que en el departamento existen 13 municipios catalogados en alto riesgo: Santiváñez, Colcapirhua, Tiquipaya, Shinahota, Tolata, Cochabamba, Tarata, Chimoré, Cliza, Vinto, Sacaba y Colomi.

El sector salud también propondrá la reducción de horarios de circulación de lunes a sábado, pero estos serán definidos en consenso con otros actores.

El jefe de Epidemiología del Sedes de Cochabamba, Yercin Mamani, informó que el ascenso de casos en los últimos días en Cochabamba es preocupante. “Sin embargo, esta semana no vamos a duplicar la cantidad de casos porque algunas medidas que estamos asumiendo están ralentizando el crecimiento exponencial de casos. No estamos planteando nada que no se haya hecho antes, son medidas que se probaron en la primera y segunda ola”, afirmó.

El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo, dijo a Los Tiempos que el pico de la tercera ola podría registrarse en junio y, si la población sigue incumplimiento las medidas de bioseguridad, la cantidad de contagios podría triplicarse en las próximas semanas.

Fuente:paginasiete.bo