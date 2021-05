Senador a Auza: Los contagios y muertos por Covid-19 llevarán su nombre

Página Siete Digital

El senador de Creemos Erik Morón envió este viernes una carta al ministro de Salud, Jeyson Auza, para reclamarle por la falta de vacunas contra el coronavirus. Advirtió que los futuros contagios y decesos serán “su responsabilidad y llevarán su nombre”.

“Es mi deber y mi conciencia lo manda, reclamarle por la negligencia, la mala gestión y la no atención hacia mis conciudadanos, por eso le exijo dé solución inmediata a este reclamo, porque a partir de la fecha los contagiados y los muertos por el Covid-19 serán su responsabilidad y llevarán su nombre”, manifestó.

Del mismo modo recomendó a la autoridad de la cartera de Salud “dar un paso al costado” para que asuma otra persona “con capacidad” para encarar la pandemia.

“Si usted no puede dar respuesta, solución y hacer las gestiones que corresponda, sería mejor dé un paso al costado para que alguien, que sí tenga capacidad de hacerlo, asuma su despacho”, advirtió Morón.

En el país crece la escasez de vacunas y cada vez más centros autorizados no cuentan con los fármacos anticovid. En esa línea, Morón precisó que faltan “más de 150.000 adultos mayores” por vacunar.

Sumado a ello, el sector médico cumple este viernes un paro de 24 horas, por lo que sólo se atenderá en los servicios de emergencias. Los galenos anunciaron que radicalizarán sus medidas de protesta, en el caso de no ser atendidos por la cartera estatal.

“Ya no hay vacunas, ya no hay profesionales, no hay medicamentos en los hospitales, estamos en plena tercera ola en la peor crisis; Gobernación y ministerio están afectando seriamente la atención en salud”, dijo a Unitel el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.

La Central Obrera Boliviana (COB) emplazó a las autoridades nacionales a convocar al sector en protesta para escuchar sus demandas, para evitar los paros en medio de la emergencia sanitaria.

“Para nosotros no es coherente que en un tema de emergencia sanitaria pretendan hacer paros, todo 2019 y 2020 han estado en paros perjudicando a la población que requiere una atención en el sistema único de salud”, indicó el dirigente de la institución Boris Vila, según Fides.

