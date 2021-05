¡Qué papelón! y van…

Página Siete / La Paz

Fue una oda magnífica de la vergüenza ajena. Una descripción exacta del balompié boliviano. Entre el estupor y la indignación, el onceno de The Strongest y siete futbolistas de Royal Pari jugaron ocho minutos y 15 segundos, aproximadamente. Ayer, el local vencía por 3-0. Uno de los visitantes se lesionó y perdió el fútbol. El papelón se impuso en el Hernando Siles, en el duelo de la séptima fecha del torneo 2021 de la División Profesional.

El encuentro que no debía jugarse terminó antes de los 10 minutos. Kevin Rosas, de Pari, se lastimó y dejó la cancha. Según el reglamento, el partido no podía seguir porque en cancha no están permitidos menos de siete futbolistas en un equipo.

Durante la previa del lance no se hablaba más que del anuncio del cuadro inmobiliario que adelantó que no traería a su primer plantel porque tenía 11 casos de Covid-19. Pidió postergar el duelo, pero la dirigencia del Tigre se negó y el bochorno estaba asegurado. Así pues, no es extraño que el resultado haya quedado reducido al segundo plano en medio del fangoso terreno de los intereses de unos y de otros.

En los casi nueve minutos de juego, The Strongest ganó por 3-0 con tantos de Jair Reinoso (2’), Jeyson Chura (4’) y Willie Barbosa (7’). Nadie festejó. No había motivos. El rival, que ingresó a la cancha con barbijo, era inferior en número y en ánimo.

Desde que el juez Raúl Orosco dio el pitazo inicial, la llegada del gol atigrado era cuestión de tiempo. El tanto de Reinoso llegó después de un centro de Saúl Torres, desde la derecha. El colombiano convirtió con un remate de cabeza que el guardameta Diego Valdivia no alcanzó a rechazar. En la banca atigrada nadie celebró. El cafetero levantó el brazo sólo para identificarse.

La segunda anotación tuvo el sello de Jeyson Chura. A los 4’, el joven cruceño envió un violento remate de zurda al palo izquierdo del pórtico rival y puso el 2-0 en el mismo ambiente. Nada de celebración, a la espera de lo previsible, el final del partido.

Tres minutos después, Barbosa disparó para poner el 3-0, luego de que el golero Valdivia soltó el esférico y de una jugada por la banda derecha de Jaime Arrascaita y Reinoso.

“Pagar una entrada para ver 10 minutos de un partido no es justo. Esperemos que los responsables se hagan cargo”, protestó uno de los 250 aficionados atigrados que ayer pagaron sus boletos para ver el encuentro que no debía haberse jugado por la amenaza del viurs.

