CC advierte que el MAS trata de proyectar una ley mordaza contra medios

Después de de que el presidente de Diputados, Freddy Mamani, anunció que se analizará la forma de regular algunos programas de televisión que supuestamente atentan contra los “valores de la sociedad”, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, manifestó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el fondo pretende proyectar una “ley mordaza”.

“No hay que descartar la proyección de una ley mordaza, en el MAS hay una mentalidad ultra autoritaria y hay gente muy irresponsable y dispuesta a todo. Pero sería un grave error y nos encontrará al frente luchando con una buen parte de la sociedad civil, contra semejantes despropósitos”, señaló Requena.

En la presente jornada, Mamani dijo que hay sectores e instituciones que solicitaron que se norme algunos programas que se emiten. Esto debido a que el contenido atenta contra los “valores de la sociedad”. Agregó que esta medida todavía está en análisis y no detalló el tipo de temáticas que se normaría.

Al respecto, la parlamentaria de oposición afirmó que a título de “valores” pueden regular información que no les convenga. Explicó que actualmente hay leyes que norman el trabajo de los medios de comunicación y que protegen a las personas para que no se emitan contenidos no aptos.

“Hay una intención de MAS, otra vez, de menoscabar y limitar la libertad de expresión, según los criterios de un grupo. ( ) Pareciera que hay un intento de regular los contenidos de programas, por tanto los medios. Ahí se abre la puerta a la agresión de visiones y opiniones”, complementó.

Fuente:paginasiete.bo