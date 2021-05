Royal Pari y la Covid-19

Ramiro sánchez El Panamericano Deportivo



Un nuevo bochorno en el fútbol nacional. Royal Pari enfrentó a TheStrongest solamente con siete jugadores y, uno de ellos, se lesionó a los ocho minutos, cuando el aurinegro goleaba tres a cero. El árbitro dio por finalizado el encuentro, bajo la figura de walkover técnico.

En cualquier liga del mundo, lo ocurrido sería -por lo menos- motivo de asombro y hasta vergüenza y, muy difícilmente, volvería a darse un hecho similar; sin embargo, en Bolivia, estas polémicas, se volvieron habituales en el último tiempo.

Aunque el caso de Royal Pari tiene particularidades relacionadas con el Covid-19, se han despertado muchas suspicacias alrededor del tema. Según denuncian directivos aurinegros, desde el momento en que el club cruceño propuso jugar el encuentro durante la Copa América, ante un pedido inicial de The Strongest de cambiar de fecha, se vio una intención de tomar ventaja. Dada esa respuesta, el “tigre” dejó sin efecto el pedido, intuyendo que tendrá varios convocados a la selección.

Por ello, nada les quita de la mente a los dirigentes atigrados que esta aparente emergencia sanitaria en sus filas sería otro intento de sacar provecho.

La frágil situación que vive el país a raíz de la pandemia ha puesto a la institución paceña en el ojo de la tormenta, recibiendo varias críticas por su “poca solidaridad”; pero, en rigor de verdad, no hubo un buen manejo de la situación por parte de Royal Pari, al que se le observa no presentar reportes médicos oficiales, confirmando el número e identidad de jugadores contagiados, documentación que le habría dado más contundencia a su pedido y, así, no despertar tantas susceptibilidades.

Además, según registros, tiene habilitados –solo en el equipo profesional- a casi treinta futbolistas, por lo que se habría posibilitado la llegada de más jugadores a La Paz. En todo caso, este no es el único descuido del equipo inmobiliario, ya que, ante todo, existe negligencia en la aplicación de los protocolos médicos diseñados para el fútbol.



