El colegio Villarroel da internet gratis a 35 alumnos de escasos recursos

Jorge Hernán Quispe Condori / Página Siete Digital

A raíz de la Covid-19, muchos estudiantes perdieron a sus padres y otros quedaron al cuidado de los abuelos. Eso también pasó en el Colegio Gualberto Villarroel II de La Paz, donde algunos quedaron huérfanos y no alcanzaron a pasar clases virtuales por no contar con los dispositivos móviles. Ante ello, el director José Luis Saravia impulsó la instalación del servicio gratuito de Wi Fi donde ahora 35 alumnos de escasos recursos pasan clases.

Saravia, exvillarroelista y además fundador de la fraternidad Tobas Villarroelistas, que bailan en la Festividad del Gran Poder, planteó la idea a los padres y también a los fraternos y así nació el proyecto de instalar, primero un curso y luego dos aulas para que 35 estudiantes de bajos recursos puedan pasar clases virtuales, pero además que puedan beneficiarse con teléfonos celulares.

“Hicimos un trabajo social con las familias y encontramos casos muy tristes. En uno de ellos, un estudiante quedó bajo al cuidado de su abuelita de 80 años y el alumno no tenía celular para pasar clases virtuales, por eso llevamos adelanten el proyecto”, cuenta Saravia, de 54 años y que salió en 1985 del Colegio Villarroel.

Primero fueron 10 alumnos, luego el número creció a 20, posteriormente 25 y hasta la fecha son 35 alumnos que pasan clases virtuales en ese establecimiento ubicado en el centro paceño. “La iniciativa creció junto a los Tobas Villarroelistas y ayudamos con alimentos a las familias más necesitadas de nuestros alumnos”, relata el director. Se instalaron máquinas Kuaa, mientras que otros recibieron celulares de donación.

Mientras los estudiantes, todos de Secundaria, pasan clases virtuales en el mismo colegio, los fraternos villarroelistas pagan el servicio del internet para los alumnos. El director hace gestiones para que la estatal Entel pueda sumarse ampliando a 120 megas el servicio de Wi Fi mensual.

“Ahora queremos invitar a otros alumnos para que vengan al colegio y pasen clases virtuales, porque este es un proyecto piloto en beneficio de los estudiantes de La Paz”, sostiene Saravia.

El director espera también que las empresas privadas puedan ayudarlos a instalar una cámara de desinfección en el ingreso al establecimiento. El Colegio Villarroel es junto al Bolívar, Germán Busch, el Ayacucho y el Antonio Díaz Villamil, los más tradicionales de la ciudad de La Paz.

A un año y dos meses del estallido del coronavirus en Bolivia, muchos estudiantes no pueden pasar clases virtuales, porque no tienen dispositivos móviles o porque no cuentan con dinero para comprar los megas. Ante ello, se hacen campañas en todo el país, para donar celulares y computadoras a los estudiantes.

Saravia dejó el celular 762-82002 para quienes deseen apoyar la iniciativa del Colegio Villarroel para que más jóvenes puedan acceder a las clases virtuales con dispositivos móviles o una cámara de desinfección contra el coronavirus.

Fuente:paginasiete.bo