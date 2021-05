Concejos de La Paz y El Alto tropiezan con sus planillas

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

En su segunda semana de gestión se registran problemas en los concejos municipales de La Paz y El Alto en torno, sobre todo, al personal. Las bancadas oficialistas se quejan porque -dicen- no pueden contratar a gente de su confianza, puesto que una parte de los funcionarios tomó vacaciones, lo que les impide hacer nuevas contrataciones.

En el caso de El Alto, hay una fuerte molestia. La bancada de Jallalla asegura que atraviesa por al menos dos dificultades: imposibilidad de contratar a personal de su confianza y, supuestamente, el impedimento de acceder a documentos y equipos.

El concejal de Jallalla Rogelio Maldonado, responsable de la comisión jurídica, declaró a Página Siete que tiene personal administrativo reducido, puesto que la mayoría tomó vacaciones acumuladas. Hay casos, aseguró, en que la ausencia será hasta julio.

“Han actuado de manera muy irresponsable, porque nos han dejado con personal de vacaciones, nos han dejado personal con ítem, con salario máximo (…). En casi todas las comisiones hay esa falencia y nosotros no podemos contratar a profesionales de nuestra confianza. Estamos estancados en ese tema”, afirmó Maldonado.

Para el concejal, las “vacaciones acumuladas” que tomaron algunos funcionarios son un acto ilegal e irresponsable, que fue autorizado por los concejales del anterior Concejo alteño.

Además de aquello, el 11 de mayo, la presidenta del Concejo de El Alto, Iris Flores, denunció que encontraron las oficinas “sin nada, sin ninguna documentación, ninguna computadora ( )”.

Al respecto, el expresidente del Concejo Antioco Cala (UN) afirmó que aquellas son “medias verdades”, porque en el proceso de transición la bancada de Jallalla no asistió a ninguna reunión y nombró a una representante, lo que va contra las normas. Subrayó que no hubo ningún “corte” en el trabajo legislativo y que se dejó todo el material y la documentación.

“Lastimosamente con los actuales concejales de Jallalla no se ha podido coordinar ni una sola reunión en la etapa preparatoria de transición, solamente asistieron los concejales del MAS ( ). En las diferentes comisiones se dejó gran material y mucha documentación para dar continuidad al trabajo”, aseguró Cala a este impreso.

En tanto, Wilma Alanoca, concejal del MAS, señaló a este matutino que en su comisión no hay “ningún problema”, pero que de todas maneras solicitarán un informe sobre el tema mobiliario y de recursos humanos.

El panorama en la Alcaldía de La Paz es similar. El concejal de Somos Pueblo Lucio Quispe indicó a este impreso que gran parte del personal administrativo del Concejo tomó vacaciones por “30 y hasta 55 días”, lo que les impide contratar a personal de su confianza, porque el presupuesto para ese fin está destinado a quienes están de vacaciones.

“Nos han dejado en una situación muy preocupante porque no podemos poner a nuestro personal de confianza. Pareciera que todos los profesionales de la anterior gestión se han puesto de acuerdo para no sacar sus vacaciones y lo han dejado para esta última etapa. Estamos perjudicados, no podemos incorporar a profesionales de confianza porque no tenemos el techo presupuestario”, afirmó.

En una entrevista anterior con Página Siete, Jorge Dulon, presidente del Concejo de La Paz, indicó que entre las cosas que permitió identificar el proceso de transición está la constatación de que “hay recursos humanos que no van a salir en mucho tiempo del Concejo, y que hay que tomar medidas alternativas para ver cómo vamos a poner gente de confianza”.

El lunes, el alcalde Iván Arias afirmó que por lo menos unos 150 funcionarios de cargos jerárquicos del anterior gobierno municipal seguían en sus puestos. “Le hemos pedido a personal de confianza, jerárquico, que no pasan de 150 personas, que pongan a disposición su cargo, no es renuncia. Por decencia deberían hacer esto”.

Ese mismo día, el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Paz realizó una protesta en el atrio del Palacio Consistorial en defensa de sus fuentes de trabajo, la estabilidad laboral y rechazando cualquier hostigamiento laboral.

