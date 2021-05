Fallo de tribunal define futuro de la FBF

Página Siete / La Paz

El fallo de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz definirá hoy el futuro de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Si la resolución le da la tutela a Robert Blanco, dirigentes de diez clubes de la División Profesional y ocho asociaciones ratificarán su medida de suspender indefinidamente el torneo único y habrá sanción de la Conmebol, según Fernando Costa, actual titular del ente federativo.

El tribunal cruceño aceptó un nuevo amparo constitucional interpuesto por Blanco y paralizó los actos administrativos, de representación, disposición patrimonial y que impliquen gastos económicos del máximo ente del balompié nacional.

“Nos hemos comunicado con Conmebol, nos expresaron apoyo y expresaron una preocupación marcada por el futuro del fútbol boliviano. Continuar bajo este camino será duramente sancionado con una suspensión que va a generar consecuencias mayores”, advirtió.

Costa junto a los miembros del comité ejecutivo de la FBF comparecerán hoy (14:00) en una audiencia virtual, citada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso que reinició Blanco para hacer valer sus derechos y asumir la presidencia federativa.

“Estamos poniéndonos a disposición de las autoridades judiciales y si todo sale a favor de Blanco, será quien tenga que hacerse cargo de las consecuencias de esta situación”, dijo Costa. El balompié nacional corre el riesgo de quedar marginado de los torneos internacionales.

Para Costa, el directivo Blanco forma parte de un grupo que busca desestabilizar la gestión y agregó que “hay personas que se han visto afectadas por la política de transparencia que llevamos, esos actores no quieren dañar a Costa, están dañando al fútbol boliviano”.

En protesta, diez clubes de la División Profesional determinaron paralizar el campeonato único. “No nos vamos a presentar los 10 clubes ni las asociaciones. No vamos a tener ni fútbol profesional ni fútbol aficionado porque no seremos partícipes de estos atropellos a la institucionalidad del fútbol boliviano”, dijo Andrés Costa, presidente de Always. La misma posición asumieron los árbitros del país.



¿Rodríguez, otra vez?

Ayer, la Conmebol suspendió provisionalmente, por 30 días, a Blanco por acudir a un tribunal ordinario en Bolivia. El año pasado el dirigente cruceño fue sancionado por la FBF bajo el mismo argumento. Si el tribunal le da la razón a Blanco, éste no podrá ejercer el cargo de titular de la federación porque está suspendido por la confederación. ¿Quién se hará cargo de la FBF?

Si Blanco no puede ejercer, el lugar le correspondería a Marco Rodríguez, uno de los vicepresidentes de la federación.



Fuente:paginasiete.bo