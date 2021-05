Piérola denuncia que Gobierno trata de cambiar sentencia del TCP sobre juicios en rebeldía

Página Siete Digital

La exdiputada Norma Piérola denunció que el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, trata de cambiar el contenido de la sentencia constitucional que deja sin efecto los juicios en rebeldía. El documento fue aprobado por la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y aún no fue publicado.

En diciembre del 2019, la exlegisladora presentó al TCP una acción abstracta de inconstitucionalidad para dejar sin efecto los proceso en rebeldía que se interpuso en contra de “perseguidos políticos”, durante el gobierno de Evo Morales. La instancia judicial aprobó la acción solicitada, aprobada y firmada por seis magistrados el 11 de marzo del 2021.

“Se me informa que la sentencia sigue en trámite y que no están autorizados a notificar. Pero esa sentencia constitucional tiene seis de las nueve firmas, y en la parte final se señala que no intervienen dos magistrados por disidencia y uno porque se habría excusado. ( ) Esta sentencia la quiere modificar Lima, el viceministro (César) Siles y varios miembros del Tribunal Constitucional”, dijo Piérola.

La sentencia constitucional, que aún no fue notificada ni publicada, establece la inconstitucionalidad de los artículos “91 Bis y y 344 Bis del Código de Procedimiento Penal, introducidos por el art. 36 de la Ley 004, de acuerdo al interpretación constitucional efectuada en esta Sentencia Constitucional Plurinacional”.

Los apartados señalados hacen referencia a los procesos en rebeldía estipulados en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”. Sin embargo, el fallo deja en claro que el mismo tendrá efecto una vez sea notificado y publicado.

En tal sentido, la exlegisladora indicó que en pasado días Siles afirmó que había otro fallo que les fue notificado, por lo cual exige que la resolución no sea cambiada y sea publicada como fue aprobada. Agregó que si esta sentencia es modificada iniciará una acción penal directa en contra de los magistrados del TCP.

“Estoy denunciando públicamente el intento político de manipular la justicia como están acostumbrados a hacerlos los del Gobierno. ( ) Es el Órgano Ejecutivo el que esta metiendo sus garras en la administración de justicia y en este caso de la justicia constitucional”, enfatizó.

