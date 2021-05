Las 10 claves sobre el efecto y los cuidados luego de la vacunación

Luis Escobar / La Paz

En el país, la vacunación llegó hasta la fecha a 776.917 personas, es decir a un 10,5% de la población mayor de 18 años del país y que se encuentra en edad de ser vacunada. Los profesionales de salud y adultos mayores ya recibieron las dosis. En la actualidad, son inmunizados las personas que tienen entre 50 y 59 años.

En los últimos días se conocieron casos de personas vacunadas que se contagiaron Covid. Ante esta situación, autoridades y médicos indicaron que es muy importante que todas las personas que recibieron los inoculantes, mantengan de forma estricta las medidas de bioseguridad. Los especialistas destacaron también las cualidades de las vacunas.



1. ¿Cuál es el efecto positivo de la vacuna?

La viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María René Castro dijo que las vacunas ayudan a prevenir que las personas lleguen a desarrollar una enfermedad “muy grave» o puedan morir”.

Según Castro, las personas que sean vacunadas deben mantener las medidas de bioseguridad: la limpieza de manos, el uso de barbijos y el cumplimiento del distanciamiento social.

Las personas vacunadas pueden llegar a infectarse, pero hay poca probabilidad de que lleguen a desarrollar enfermedades graves o necesiten terapias intensivas o fallecer, sostuvo.

2. ¿Cuánto de protección da una vacuna contra la Covid-19 a una persona?

La vacuna protege contra el coronavirus en 90% y contra la enfermedad grave en 100%, es decir aquella que llega al hospital. Eso sí, no protege de la infección, por eso la gente se podrá seguir infectando, pero no se enfermará. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el virus puede entrar en las células de la mucosa: de la nariz y la garganta, ahí puede reproducirse, pero no entrará al interior del organismo.

3. ¿Después de recibir la vacuna, una persona se puede contagiar de la Covid-19?

Sí, puede contagiarse, pero no enfermar. El virus entra al interior del organismo y la inmunidad que se ha generado con la vacuna lo atrapa y lo elimina rápidamente. Aunque, la Covid podrá seguir en las mucosas de la nariz, la faringe y el tracto digestivo, pero no dañará el pulmón, el intestino, ni nada. Es decir que el virus quedará en las superficies dando vueltas.

Se queda un tiempo, luego se elimina. Por su biología, el virus no es eterno. Pero, la persona se puede seguir infectando otra vez si no se genera el anticuerpo llamado IGA, el cual protege la mucosa y evita que el virus llegue a tomar contacto con la mucosa.

Ese anticuerpo IGA no se genera con estas vacunas; hay otros (inoculantes) que están desarrollándose y que se van a ensayar pronto, específicamente es una (vacuna) china que también se administra vía nasal, es inhalante y protege la mucosa con esterilizantes porque no permite que se infectan las mucosas.

4. ¿La carga viral alta puede afectar a personas vacunadas?

El jefe de epidemiología del Sedes de Cochabamba, Yercín Mamani, explicó que las personas que fueron vacunadas pueden enfermarse de la Covid-19 si están expuestas a cargas virales muy altas. “Reportamos tres casos (de personas que se enfermaron pese a ser vacunados), dos forman parte del personal de salud», dijo.

Para Mamani, la vacuna genera anticuerpos que actúan directamente cuando esta persona está en contacto con un enfermo de Covid-19. “Si fuimos expuestos al virus, la vacuna no permite que el virus se replique y evita que llegue a presentar síntomas muy severos que puedan afectar su salud, incluso puedan causar la muerte», declaró.

5. ¿Qué cuidados debe tener una persona minutos después de recibir la vacuna contra la Covid-19?

Después de recibir la vacuna, la persona debe quedarse en el centro de salud entre 15 y 30 minutos, por si se registra una reacción anafiláctica, es decir alergia intensa con caída de presión, asma o algo así. En ese tiempo deben reportar si algo les duele y si mejora. Por suerte no hay un caso grave.

6. ¿La vacuna protege a las personas de las nuevas cepas del coronavirus?

Hay una eficacia, pero aún está en estudio cuál es el porcentaje de protección.

7. ¿Si una persona vacunada se infecta de la Covid, puede transmitir el virus?

Sí, si se infecta y está expuesta, puede llegar a transmitir el virus. Pero no se enferma. La transmisión depende de la cepa, pero se puede bloquear la transmisión con las medidas de bioseguridad, se puede llevar adelante en un buen nivel de seguridad.

8. ¿Qué ocurre si una persona no recibe la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19?

La segunda dosis asegura la eficacia. Con las dos dosis, la Sputnik V llega a una eficacia de un 91,6%. Además, la segunda dosis sirve para mantener el efecto de la vacuna, vale decir que la inmunización dure más en el tiempo.

9. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus?

Los protocolos indican 21 días en las vacunas Pfizer y Sinopharm, pero con AstraZeneca y Sputnik V son tres meses.

La segunda dosis es de reforzamiento porque lo que hace es que uno tenga más títulos de anticuerpos y que duren más tiempo.

10. ¿Si una persona ya recibe la segunda dosis, debe seguir manteniendo las medidas de bioseguridad?

“Nuestra recomendación es mantener las medidas de bioseguridad pese a tener la primera y segunda dosis”, dijo la viceministra Castro. Según la autoridad, se podría pensar que por el hecho de que la población esté vacunada, estaríamos seguros, pero -entre tanto- el mundo siga en una pandemia, nadie podrá estar seguro. «La pandemia no se terminará hasta que no se acabe en todos los países», sostuvo.

Fuente:paginasiete.bo