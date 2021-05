Arias denuncia relajo total en plena franca escalada de casos Covid-19

Página Siete Digital / La Paz

El alcalde Iván Arias denunció este domingo “relajo total” en la población paceña, en plena franca escalada de casos Covid-19, convocó a los ciudadanos a retomar medidas de bioseguridad para evitar un posible contagio y llamó a los padres de familia a controlar a sus hijos que protagonizan fiestas donde se consumen bebidas alcohólicas.

“Hemos relajado. Hay un relajo total sobre el tema de la pandemia”, dijo la autoridad municipal en radio Panamericana y recordó que “ayer mismo en la tarde hemos tenido que intervenir una fiesta donde la falta de distancia, el no uso de barbijos y la cantidad de alcohol que se consume entre los jóvenes, es impresionante a pesar de que hemos decretado alerta naranja y a pesar de que los casos están subiendo”.

El municipio de La Paz se declaró el viernes en alerta naranja para hacer frente a la tercera ola del coronavirus y determinó 18 acciones para contener el ascenso del virus. Se instruyó mayor información, control y refuerzo a la atención de salud.

“Señores no hemos llegado al pico, los casos de contagio en La Paz están en subida, estamos en franca escalda y parece que la gente no logra entender esta situación”, dijo Arias en referencia a los nuevos contagios que se registran en la ciudad y en el departamento paceño.

El burgomaestre afirmó que el virus afecta a los jóvenes con mayor fuerza en esta tercera ola y exigió a los padres de familia control de sus hijos. “(La Covid-19) se ha vuelto una enfermedad donde los jóvenes no notan los síntomas, pero cuando ya caen, ya es definitivo y pueden morir ( ) El contagio y letalidad es mayor entre los jóvenes, y los padres no son conscientes de eso, los padres les dejan libertad, los padres no controlan a sus hijos, los padres también tienen que asumir su responsabilidad”.

Relató que de las fiestas intervenidas, los jóvenes se van a casas privadas y allí los padres de familia se convierten en posibles cómplices. “Lo de ayer era escandaloso, después que hemos hecho el operativo, los jóvenes se han ido a casas privadas, pero no puede ser que los padres abran sus casas para que sus hijos se desmadren”.

Arias también recordó que en reuniones con gremiales y choferes del transporte público se acordó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el uso obligatorio de barbijos. “Me reuní con transportistas y gremiales, se comprometieron establecer brigadas de control; puntos de parada para que fumiguen sus vehículos y mantengan ventanas abiertas; es re-reimportante la ventilación de ambientes, donde no circula el aire el contagio es mayor”.

A los gremiales les pidió el uso de barbijos de manera permanente y que incluya la cobertura de la nariz porque por allí una persona puede contagiarse. Advirtió que si no hay cumplimiento de las medidas de bioseguridad “empezaremos a contar muertos por todo lado” porque “la gente se la sigue tomando a la ligera y los casos siguen subiendo”.

En el departamento de La Paz, el jueves se reportaron 237 nuevos contagios y siete fallecidos, el viernes 438 y seis muertos y el sábado 362 nuevos casos y siete decesos.

Fuente:paginasiete.bo