¿Comisión normalizadora?, extitulares aprueban la idea

Marco Mejía / La Paz

Tres expresidentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) piensan que es momento de que una comisión normalizadora de la FIFA intervenga en la entidad federativa y que sea la encargada de dar soluciones al “caos dirigencial” que existe en el momento, con un amparo constitucional que limita las funciones del actual comité ejecutivo y la amenaza de la Conmebol con desafiliar a los equipos bolivianos que juegan los torneos internacionales.

“La situación en el fútbol boliviano es un despelote”, sostuvo Marco Peredo que dirigió la federación en 2017.

“Hay que tener cuidado, la estructura está tambaleando y está por caerse”, advierte Wálter Castedo, que dirigió la institución el período 2000-2006.

Rolando López, que estuvo como titular en 2016, analiza y menciona que, “la transgresión a los estatutos quita autoridad y legitimidad” a las autoridades de nuestro balompié.

El viernes, el secretario general de la Conmebol, José Astigarraga, advirtió a la federación con eliminar a los clubes bolivianos de la Libertadores y Sudamericana, si incumple con las obligaciones administrativas que debe tener ante esa entidad.

“Hace rato que debió venir la Conmebol, sentarse y mediar con las partes en la busca de una solución. Ellos tomaron partido y no me extraña la decisión de Alejandro Domínguez a quien conozco y hace prevalecer el voto de quien esté en la FBF para que tenga una tranquilidad en el gobierno de él en la Conmebol”, subraya Peredo.

Consultado acerca de la llegada de una comisión normalizadora, Peredo recordó que “Venezuela está con esa comisión, su presidente estuvo en la cárcel. Hace años, en Argentina aparecieron más votos que los votantes en sus elecciones y tuvo que entrar la comisión normalizadora. Alguien tiene que venir para poner orden al despelote que existe en nuestro fútbol”.

Sentido común

Wálter Castedo sugiere a los dirigentes tener sentido común para poder arreglar los problemas del fútbol. “Esto se puede derrumbar y si no tenemos la capacidad de componer esto, va a darse esto de la comisión normalizadora. Porque es lógico, hay muchas denuncias graves de malos manejos en la FBF”.

El dirigente recordó que la federación siempre fue de escasos recursos, pero que hoy ingresa mucho dinero en el fútbol, razón por la que existe mucho interés de un sector de seguir manejando esos recursos. “Nos estamos prestando a destruir lo que está tambaleando, en lugar de componerlo”, remarcó.

Finalmente Rolando López señaló que, “en algún momento se viene una comisión normalizadora al fútbol boliviano porque no encuentro otra alternativa. Me recuerda mucho lo que se vivió en la AFA y esa comisión supo superar la crisis y sacar adelante al fútbol argentino. Algo de eso veo que se va a dar si los grupos en contienda no deponen actitudes y se ponen a dialogar, algo que es primordial en este momento”, anotó.

