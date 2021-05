«Costa debe recuperar la plata que se llevaron»

Página Siete / La Paz

Marco Peredo, expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), afirmó que no es necesario que Fernando Costa siga prestando dinero a la entidad federativa; le sugirió que “vaya a recuperar la plata de la tropa de pícaros” que recibieron dinero en los últimos tres años.

Costa afirmó el jueves que “ya no estoy en condiciones, yo he prestado dinero a la FBF de mis recursos privados, ya no estoy dispuesto a hacerlo”.

Peredo recordó ayer al titular del fútbol nacional que tiene toda la documentación a su disposición para meter presa a la gente que se llevó el dinero de la federación.

“Escuché que Costa pone plata de su bolsillo para mantener a la FBF. Yo le pido que vaya a recuperar la plata que se llevó tanta gente. Él tiene la documentación, son como 600 mil dólares, más el sobreprecio de la Casa de la Verde, que la recupere esa plata y no va a necesitar meter su mano al bolsillo. Simplemente meterlos presos a todos los pícaros”.

Fuente:paginasiete.bo