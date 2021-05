Tuto considera muy grave que en el TCP se escondan sentencias

ANF / La Paz

El expresidente y líder opositor, Jorge Quiroga, calificó de «muy grave» que en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se estén «fraguando» firmas o «escondiendo» las sentencias, luego de las versiones contradictorias que surgieron en torno a la sentencia sobre la inconstitucional de los juicios en rebeldía.

Esto es muy grave: en el @TCPBolivia, el guardián de la constitucionalidad en #Bolivia, están fraguando firmas o escondiendo sentencias, mientras el Gobierno manipula y el Congreso calla», opinó en su red social Twitter.

Se pronunció tras las versiones del ministerio de Justicia y del TCP en torno a la sentencia constitucional que declaró inconstitucional los juicios en rebeldía.

La sentencia constitucional plurinacional 0012/2021 del 11 de marzo está firmada por seis de los nueves magistrados del TCP: Paul Enrique Franco Zamora (presidente), Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navía, Georgina Amusquivar Moller, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Petronilo Flores Condori.

Los magistrados Carlos Alberto Calderón Medrano y Brígida Celia Vargas Barañado expresaron su disidencia. En tanto, la magistrada Karem Lorena Gallardo Sejas se excusó, refleja el portal de Rimay Pampa.

En la parte resolutiva de la sentencia, declara: “La inconstitucionalidad de los arts. 91 Bis y 344 Bis del Código de Procedimiento Penal, introducidos por el art. 36 de la Ley 004”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó el 29 de marzo la existencia de la sentencia, “el Tribunal Constitucional Plurinacional ha declarado inconstitucional el juicio en rebeldía, ya no hay más juicio en rebeldía ni en ausencia”, dijo entonces la autoridad en el programa Piedra Papel y Tinta de La Razón.

Incluso precisó que el exministro de Gobierno Arturo Murillo o el exministro de Defensa, Luis Fernando López, no podrían ser juzgados si es que no son extraditados o retornan al país. “No lo vamos a poder juzgar hasta que él no sea extraditado y no esté presente en el país”

Sin embargo, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Franco, el 8 de mayo señaló de manera taxativa: “En absoluto, no existe nada por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que hubiera determinado algo sobre los juicios en rebeldía. Esa causa sigue en trámite en el TCP, en tanto y en cuanto no se produzca una notificación todas las causas siguen en trámite”, declaró Franco a los medios de comunicación en Sucre.

Por su parte, el Ministerio de Justicia mediante un comunicado señaló que la acción de inconstitucionalidad abstracta acerca de los juicios en rebeldía fue tramitada por el TCP y no alcanzó al número de votos para realizar la notificación debido a las disidencias en el caso. Por esta razón, continua el debate en el seno de la Sala.

En tanto, que el viceministro César Siles en abril señaló que efectivamente el tema continuaba en trámite y que se iba a nombrar otro vocal relator.

Fuente:paginasiete.bo