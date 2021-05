Iglesia destaca valentía de periodistas y alerta: no estamos a merced de poderosos

Página Siete Digital / La Paz

La Iglesia Católica destacó este domingo la “valentía” de los periodistas porque gracias a ellos “hoy conocemos innumerables abusos e injusticias contra los pobres” y advirtió que “no estamos a merced de los caprichos de los poderosos o en poder de un destino ciego”.

“Gracias a la valentía y al compromiso de tantos periodistas, hoy conocemos innumerables abusos e injusticias contra los pobres y contra la creación”, sostuvo el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, en su homilía dominical.

La Iglesia Católica celebra este domingo la 55 Jornada Mundial para la Comunicación Social, instituida por el Concilio Vaticano II en el decreto Inter Mirifica sobre los medios de comunicación social, durante la festividad en la “Solemnidad de la Ascensión de Jesús al cielo”.

Afirmó que “gracias a la valentía y al compromiso de tantos profesionales —periodistas, camarógrafos, directores que a menudo trabajan corriendo grandes riesgos— hoy conocemos las difíciles condiciones de las minorías perseguidas en varias partes del mundo; los innumerables abusos e injusticias contra los pobres y contra la creación que se han denunciado; las muchas guerras olvidadas que se han contado”.

El papa Francisco dijo que “todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas” porque “todos estamos llamados a ser testigos de la verdad: a ir, ver y compartir”.

En La Paz, el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pesoa, recordó que “Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos su cuerpo” y por ello “la Iglesia tiene el poder de Cristo para continuar su obra en el mundo. No para dominar, no para suplir a las autoridades civiles, no para mandar y subordinar”.

Afirmó que “Cristo fue el servidor de todos y la Iglesia tiene el poder de Cristo, como servidora, para llevar a adelante la misión a lo largo de los tiempos” y “en el mundo tenemos que predicar la Palabra como Cristo, perdonar como Cristo, sanar como Él hacía, indicar el camino para llegar al Padre, como Cristo. Nuestro poder no es como el del mundo, sino que tenemos la autoridad de Cristo para luchar contra el mal y llegar al Padre, como llegó Él”.

Fuente:paginasiete.bo