Denuncian por coima a Dips y él habla de montaje

El vicepresidente del Consejo de Administración de Cotel, Marco Córdova, denunció al gerente de la cooperativa de telecomunicaciones, Fernando Dips, por recibir presuntamente una coima de $us 70.000. La prueba sería un video que registraría el hecho; no obstante, el aludido indicó que el material es montado.

“En el video se habla inicialmente 70.000 y la persona (extorsionada) en las denuncias que nos hace conocer es que se le estaría volviendo a pedir 30.000 dólares, 15.000 por parte de Cotel y 15.000 por parte del inversionista”, denunció Córdova.

En carta al consejero, la empresa Fiber On hace conocer de “actos irregulares delictivos cometidos por altos funcionarios de Cotel, en la ejecución del contrato del emprendimiento asociado” debido a que la compañía fue inhabilitada, luego de que supuestamente se llegó a un acuerdo.

Córdova denunció que a los representantes de la empresa se les obligó a pagar $us 70.000, dinero que en parte iría para “pagar autoridades judiciales”, con la finalidad de que los procesos que tiene la cooperativa en varios juzgado queden sin efecto o se paralicen.

A este hecho irregular se suman otros como compras innecesarias, pagos injustificados, la agresión física a la exsecretaria Noemi P., el caso Ponce Mercado en el cual se paga Bs 1,8 millones. Además del reconocimiento de una deuda de Bs 30 millones a Axes y sobreprecio en material de bioseguridad durante la primera ola de la pandemia.

“También está el tema del ITS, que es una casa abandonada en Santa Cruz, y Supercanal. En el tema ITS y Supercanal, Cotel ha perdido millones. Se dieron contrataciones indebidas a familiares, sobre todo del presidente de Cotel”, detalló.

La respuesta de Dips

Por su parte Dips afirmó que estas denuncias surgen a raíz de la suspensión de Córdova y la alianza con Fiber One fue observada por ir en contra de los intereses de Cotel. Agregó que si se hubiera concretado la asociación, se hubiera llevado a la entidad a una quiebra, y es por lo cual ahora publican “videos montados” para perjudicarlo.

“Esta grabación es un montaje burdo de año anteriores donde mi pelo era negro, hoy mi pelo es totalmente blanco. Yo no recuerdo nada porque no he tenido ninguna reunión donde he recibido dinero. Quienes deben explicar si han recibido dinero son los consejeros, porque debe haber recibos, pero no estoy afirmando que ellos hubieran recibido dinero”, enfatizó.

Asimismo, el gerente de Cotel señaló que una vez que lo denunciaron, el Viceministerio de Transparencia se contactó con él para iniciar con la investigación del caso. Aseveró que no se negó a esta indagación de la institución estatal y que está dispuesto a que también revisen su patrimonio para que comprueben que no incurrir en ningún hecho de corrupción.

A su vez, explicó que Córdova hizo la denuncia porque fue suspendido, puesto que en 2020 fue candidato a diputado por el Frente Para la Victoria (FPV) y la normativa de la cooperativa especifica que los miembros del consejo no pueden estar involucrados con organizaciones políticas.

“Yo le pido al señor Córdova y lo convoco públicamente para que ya no siga haciendo show, para debilitar y llevar caos a la cooperativa. Lo pido que presente todas las pruebas de sus denuncias ante la justicia ordinaria, pero con pruebas”, complementó.

