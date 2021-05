Defensa del Consumidor interviene importadora de vehículos por supuesta estafa

Página Siete Digital

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (Vdduc) intervino una importadora de vehículos ubicada en la ciudad de La Paz, por presunta estafa y arrestó a dos personas supuestamente vinculadas con este ilícito.

“Es preocupante la aparición de estas supuestas empresas que se dedican a la importación de vehículos cuando en el fondo se dedican a estafar a la gente; recomendamos a la población no caer ante estas empresas dudosas, no son importadoras, le pedimos a la población no entregar dinero sin antes asegurase de que la empresa realmente importe vehículos», señaló el viceministro de Defensa de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

Asimismo, la autoridad indicó que esta empresa ya tenía denuncias y que en más de una oportunidad se advirtió a los usuarios sobre esta situación.

Las denuncias corresponden a personas que dieron dinero en efectivo como adelanto de compra, pero jamás se les entregó los motorizados.

“Nosotros, por no tener dinero, hemos adquirido a crédito, hemos cumplido con todo y hemos dado el dinero, pero hace más de dos meses que no me entregan nada”, aseveró una de las personas afectadas.

Silva aseguró que trabajan de manera coordinada con la Policía y que dos personas fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para continuar con el proceso investigativo.

