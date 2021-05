SpaceX lanza al espacio 52 satélites más para Starlink

EFE / Miami

La compañía SpaceX lanzó al espacio desde Florida (EEUU) el cohete reciclable Falcon 9 con una nueva tanda de 52 satélites para su red de internet Starlink, tras encontrar condiciones atmosféricas favorables para la misión.

Además de los satélites para suministrar internet de banda ancha, el cohete llevaba acoplado un satélite de radar Capella Synthetic Aperture (SAR) y otro Tyvak-0130, precisó SpaceX vía Twitter.

Según la estadounidense Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA), este último es “un nanosatélite de observación astronómica de espectro óptico”.

El lanzamiento se llevó a cabo a las 18:56, hora del este estadounidense (22:56 GMT) desde el complejo 39 A de la Estación Espacial Kennedy, de Cabo Cañaveral (este de Florida), y ocho minutos y 30 segundos después la parte reutilizable completó su regreso para aterrizar con éxito en una plataforma flotante en el Atlántico.

El cohete reutilizable Falcon 9, de dos fases, despegó con el paquete de satélites en la punta y luego regresó para posarse sobre la plataforma bautizada como Of Course I Still Love You (Por supuesto que todavía te amo).

Esto permite que SpaceX vuelva a utilizar las partes más caras del cohete, lo que a su vez reduce el costo del acceso al espacio, según indica su web.

El del sábado es el tercer cohete Falcon 9 lanzado en las últimas dos semanas, así como la decimoquinta misión de Falcon 9 en lo que va de 2021.

Desde 2010 ha habido al menos 116 lanzamientos de este cohete considerado un “caballo de batalla” de la compañía de Elon Musk, propietario también de los automóviles eléctricos Tesla, y socio de la NASA en el programa para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional en naves comerciales desde suelo estadounidense.

La idea de la compañía de Musk es colocar unos 1.584 satélites del programa Starlink en la órbita terrestre, unos 549 kilómetros por encima de la Tierra, una distancia mucho menor que la habitual para estos dispositivos comerciales.

El pasado 4 de mayo la compañía aeroespacial lanzó desde Florida al espacio otra tanda de 60 satélites para su red de internet Starlink.

El programa Starlink ahora ofrece un servicio beta inicial tanto a nivel nacional como internacional y continuará expandiéndose hasta una cobertura casi global del mundo poblado en 2021, explica la web de SpaceX.

Con el envío masivo de satélites de la red Starlink, SpaceX se propone suministrar internet de alta velocidad, constante y “asequible” a usuarios de cualquier lugar del mundo a través de estos satélites que operarán en una órbita baja, lo que permitirá una mejor conexión y servicio.

El jueves pasado, el gigante tecnológico Google anunció haber alcanzado un acuerdo conjunto con Spacex para proporcionar datos, servicios en la nube y aplicaciones para clientes empresariales de Starlink en ubicaciones de todo el mundo a partir del año en curso.

Asimismo, SpaceX instalará estaciones terrestres dentro de los centros de datos de Google.

Fuente:paginasiete.bo