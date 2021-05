Alcalde de Potosí denuncia que se encontró micrófonos ocultos en su oficina

El nuevo alcalde de Potosí, Jhonny Llally, denunció este jueves que en su oficina se ha encontrado micrófonos ocultos, por lo cual expresó su molestia de manera vehemente.

«Lamento mucho que exautoridades, quien ha sido el responsable de poder colocar micrófonos al tiempo de salirse de este despacho. Desconozco quién ha hecho, desconozco perfectamente, pero aquí nos han dejado con micrófonos en el despacho», dijo Lally, según reporte de radio Líder para la Red Erbol.

Anunció que ha ordenado revisar el despacho en su totalidad con técnicos y que mientras tanto dejará de trabajar en esa oficina.

Recalcó su molestia por la situación y aseguró que no es delincuente, como quienes pusieron el micrófono. «¿Qué quieren de mí? Que me lo digan, ¿incomodo?. Yo por si acaso no soy corrupto, no voy agarrar dinero ni por abajo», manifestó.

Fuente:laprensa.com.bo