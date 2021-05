Intervienen un local en La Paz donde se celebraba un preste

Página Siete Digital

El alcalde municipal de La Paz, Iván Arias, participó de un operativo para intervenir un local donde se celebraba un preste. Al llegar al lugar, los organizadores de la fiesta le cerraron las puertas a los funcionarios.

El local, que se encuentra en la avenida Montes, será multado debido a que se violaron las restricciones que buscan evitar la propagación del virus. “Nos han denunciado que no están respetando el aforo del 50%, no están respetando el distanciamiento y no están usando el barbijo”, informó el burgomaestre paceño.

Además solicitó a la población respetar las medidas de contención establecidas por el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (Coem). “Estoy respetando las definiciones del Coem, pero si las cosas se pone más duras voy a convocar a un Coem de emergencia para determinar nuevas medidas”, anunció.

Recordó que las Unidades de Terapia Intensiva están llenas debido al incremento de casos por coronavirus. “Son las 20:30, las personas ya deberían estar en sus casa, pero no. Están empezando la fiesta”, lamentó.

Esta jornada, la secretaría de seguridad ciudadana de El Alto también intervino una fiesta en un local ubicado en la avenida Juan Pablo II. Producto del operativo 10 personas fueron detenidas.

Fuente:paginasiete.bo