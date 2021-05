Asad: No voy a dar un paso al costado

Paola Calle / La Paz

Luego de la histórica goleada de Deportivo Táchira sobre Always Ready, por 7-2, el director técnico de la banda roja, Omar Asad, asumió la responsabilidad completa de la caída de su equipo. Con un tono de voz quebrada, el argentino remarcó que cada error de su plantel fue gol del rival y que pese al resultado abultado no dará un paso al costado.

“La responsabilidad es total, porque yo soy el que comanda en el entrenamiento, arma el equipo, presento el 11 en cancha. El equipo lo armo yo, así que soy el único responsable y después si hay que tomar la decisión mía no va ser porque yo tengo contrato, vengo a trabajar, mi contrato termina en diciembre así que para nada de parte mía es dar un paso al costado”, enfatizó Asad.

El argentino reconoció que su plantel tuvo desconcentraciones y jugó con nerviosismo, lo que le costó el partido. Es la primera vez que un equipo venezolano gana por un 7-2. El DT destacó la actitud de su plantel de ir a buscar el gol.

“No tuvimos suerte para concretar ya que cometimos tres errores por no decir cuatro que nos costaron, vino un nerviosismo generalizado que no nos ayudó. En la locura del resultado llegaron al gol, descontamos, siempre para adelante, nunca pateamos patadas siempre fuimos para adelante, no se dio, cada ataque de Táchira fue acierto y gol, la verdad que hoy no fue nuestra noche erramos desde el inicio y nos costó caro”, sostuvo el entrenador.

Asad aseguró que no hay tiempo para lamentos y tendrá que preparar el equipo para enfrentar a Internacional en Brasil, además estará pendiente de lo que ocurra con el partido de mañana, precisamente entre el Inter y Olimpia.

“Siempre con un resultado así uno encuentra errores de todo tipo, pero bueno, está en mi encontrar todas esas. Estamos muy tristes, cometimos errores y ellos acertaron. Hay que dar vuelta la página y pensar en ir a ganar en Brasil”, manifestó.

Fuente:paginasiete.bo