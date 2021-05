UN Watch pone a Bolivia en la «lista de la vergüenza» del proyecto contra genocidio

LIST OF SHAME: Countries who just voted NO to UN General Assembly resolution on the Responsibility to Protect.

uD83CuDDF0uD83CuDDF5 North Korea

uD83CuDDF0uD83CuDDEC Kyrgyzstan

uD83CuDDF3uD83CuDDEE Nicaragua

uD83CuDDFFuD83CuDDFC Zimbabwe

uD83CuDDFBuD83CuDDEA Venezuela

uD83CuDDEEuD83CuDDE9 Indonesia

uD83CuDDE7uD83CuDDEE Burundi

uD83CuDDE7uD83CuDDFE Belarus

uD83CuDDEAuD83CuDDF7 Eritrea

uD83CuDDE7uD83CuDDF4 Bolivia

uD83CuDDF7uD83CuDDFA Russia

uD83CuDDE8uD83CuDDF3 China

uD83CuDDEAuD83CuDDEC Egypt

uD83CuDDE8uD83CuDDFA Cuba

uD83CuDDF8uD83CuDDFE Syria pic.twitter.com/AohcXFvxBY

— UN Watch (@UNWatch) May 19, 2021