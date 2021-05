Ven vergonzosa posición de Bolivia en ONU sobre resolución antigenocidio

Jorge Quispe C. /La Paz

Bolivia y otros 14 países, entre ellos Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte, no aprobaron la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra los genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. Esta decisión es considerada como “vergonzosa” por la oposición.

Horas antes, el Observatorio de las Naciones Unidas (UN Watch), por su sigla en inglés —una ONG independiente—, había incluido a Bolivia y a otras 14 naciones en la “lista de la vergüenza” por no apoyar dicha resolución.

Desde Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) fustigan al Gobierno por no apoyar la defensa de derechos humanos y pedirán que el Canciller dé un informe.

UN Watch incluyó el martes 18 a Bolivia en la “Lista de la vergüenza: países que votaron NO a la resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.

Las 15 naciones son: Corea del Norte, Kirguistán, Nicaragua, Zimbabue, Venezuela, Indonesia, Burundi, Bielorrusia, Eritrea, Bolivia, Rusia, China, Egipto, Cuba y Siria. Votaron a favor 115 y hubo 28 abstenciones.

Reacciones

En Bolivia, la senadora de CC Cecilia Requena lamentó esa posición. “Es vergonzoso para el país y perjudicial situarnos al margen de los avances de la comunidad internacional y particularmente en casos extremos de violación de derechos humanos, limpieza étnica y genocidio”

La senadora de Creemos Centa Rek fustigó la decisión. “Lástima que por culpa de un gobierno que no respeta derechos humanos y convenios internacionales Bolivia tenga que estar catalogado como un país forajido”.

Página Siete llamó a Diego Pary, embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, pero no contestó. Quien sí lo hizo fue el senador Luis Adolfo Flores: “Un tema es no firmar por ausencia y otra cosa no ser partícipe del documento. No conozco el caso, pero como Estado debemos considerar todo lo que sea la lucha por derechos humanos (DDHH)”.

El portal Bolivia verifica informó, con base en entrevista a Luis Arancibia (exministro consejero de la Misión de Bolivia ante la ONU), que “la resolución no es un documento respecto a Palestina, sino una declaración que busca justificar intervenciones extranjeras”. “Los que votaron en contra rechazan la politización del tema porque se justifica el intervencionismo extranjero”.

