Cristóbal Colón, un personaje que despierta dudas y mentiras

No. No es que Cristóbal Colón haya sido un mentiroso. Lo que ocurre, visto desde la distancia de los siglos, es que en torno suyo florecieron las dudas y las mentiras.

La gran mentira en torno al almirante es el descubrimiento de América. Tal como se lo plantea, parecería que él fue el primero en llegar a nuestro continente y eso no es cierto. Hoy en día existen suficientes evidencias de que otros llegaron antes que él.

Las dudas giran sobre él mismo. Aunque la versión más difundida es que era genovés, la verdad es que no existe precisión del lugar en el que nació, ni la fecha. Algo similar pasa con su cadáver: dos ciudades aseguran custodiar sus restos, y ambas tienen argumentos que refuerzan su posición.

Otra de las versiones cuestionadas es que Colón buscaba una ruta alternativa a la India y se topó accidentalmente con el Nuevo Mundo. Hoy se discute sobre si el navegante sabía o no de la existencia de este continente.

Finalmente está el detalle de su apellido. Aunque tampoco hay seguridad plena de cómo se escribía y pronunciaba originalmente, pues pudo ser Columbus, se vincula “Colón” con “colonizar” y eso ha dado pie a teorías políticas que hoy están en boga. Lo cierto es que “colonizar” no tiene nada que ver con Colón.

El Diccionario de la Lengua Española dice que “colonización” es “acción y efecto de colonizar” y, a su vez, “colonizar” significa “formar o establecer colonia en un país”.

Es probable que el sentido ignominioso que se le quiere dar a “colonización” tenga que ver con la intención que tuvo la corona española de establecer colonias en el territorio encontrado por Colón.

El cibersitio de la Biblioteca digital Miguel de Cervantes llama “primera expedición colonizadora” al segundo viaje de Cristóbal Colón ya que “tuvo características muy diferentes al anterior. Fue preparado febrilmente, con un importante volumen de recursos de todo tipo, y con la mirada puesta en el rival portugués .

“La Monarquía Hispánica pretendía iniciar una auténtica colonización —agrega—. Por ello, los Reyes Católicos le ordenaron a Colón que favoreciese la conversión y el buen trato a los indios, y que promoviese la fundación de una colonia cuyo comercio sería monopolio compartido de ellos y del propio descubridor (siguiendo el modelo portugués de La Mina).

Los monarcas concibieron la segunda ‘empresa de Indias’ como un negocio mixto, estatal-colombino, para el rescate de oro y mercancías valiosas reservadas a la Corona .

Por ello, resulta inadecuado hablar de “colonización” para referirse al sentido opresor que tuvo la dominación española en tiempos de la ocupación del continente. Para ello, la palabra más apropiada es “coloniaje”, que es el “período histórico durante el que los países americanos fueron una colonia española”.



El mayor enigma es su cadáver

Hasta marzo de este año era imposible visitar la tumba de Colón en la Catedral de Sevilla. El templo se había reabierto con restricciones debido a la Covid-19 y apenas se permitía ingresar a las misas que eran celebradas, con aforo limitado, en una de las capillas laterales cuyo acceso era por la calle Alemanes. Los cuidados se justificaban si se toma en cuenta que este monumental edificio, considerado la catedral gótica más grande en funcionamiento, recibía por encima del millón de visitantes anuales y en 2017 casi duplica esa cifra.

Uno de los espacios cerrados a la visita era la tumba de Cristóbal Colón, lugar de visita obligado en una ciudad que respira historia a cada paso. Se supone que allí, en un pedestal sobre el que está una estatua de cuatro personas cargando su ataúd, están los restos del almirante cuyo deseo, en vida, fue reposar en Sevilla.

Pero los historiadores que no pudieron visitar la tumba en marzo no se lamentaron demasiado porque, según otra versión, los restos de Colón no están ahí, sino en la Catedral de Santo Domingo. En este otro monumento, pero americano, se encontró, en 1877, una caja con restos de huesos y una inscripción en el interior en la que se lee el nombre del navegante.

En una nota para la BBC, Marcos González Díaz escribió que “desde entonces, las autoridades dominicanas mantienen que los restos nunca salieron de la isla, sino que los españoles se llevaron a Cuba los huesos de otro familiar de Colón (posiblemente de su hijo Diego o de algún nieto, uno de los cuales —para seguir contribuyendo a la incógnita— también se llamaba Cristóbal Colón)”.

Pero entre Sevilla y Santo Domingo existe una diferencia: allá se hizo estudios de ADN que determinaron, sin lugar a dudas, que los restos custodiados en la catedral gótica tienen el código genético de la familia Colón. La versión dominicana recuerda que todos los miembros de esa familia comparten ese código, así que el análisis es válido para cualquiera.

Los estudios de Sevilla fueron realizados en 2003 pero fueron interrumpidos porque la tecnología disponible, y el estado de degradación de los huesos, no permitían obtener información precisa como, por ejemplo, la diferenciación de qué restos son de Cristóbal Colón y cuáles los de su hijo Diego.

Apenas el miércoles, el especialista que dirige el equipo de expertos que están a cargo de esta investigación, José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada, anunció oficialmente que los análisis han sido reiniciados.

El 12 de octubre de 2021, conmemorando un nuevo aniversario de la llegada de Colón a América, se dará a conocer los resultados. No solo se dará datos sobre la identidad de los restos que están en Sevilla sino que también se proporcionará información sobre el lugar de nacimiento del hombre que, con sus viajes, no descubrió América —a la que antes habían llegado otros europeos— pero abrió la ruta para que el continente sea ocupado.

