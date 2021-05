Luis Suárez, un campeón con «amor propio» que siempre tiene revancha

El amor propio y la fortaleza para reponerse ante la adversidad son dos de las principales características de Luis Suárez, quien este sábado se consagró campeón de La Liga española con el Atlético de Madrid.

Así lo asegura durante una entrevista con Efe Julio Moreno, preparador físico institucional del Nacional, quien lo conoce desde pequeño, ya que trabajó con él cuando comenzó en las divisiones formativas del equipo uruguayo.

«Tenía unas condiciones excepcionales desde todo punto de vista, una técnica muy pulida, un chico con un amor propio impresionante. Yo lo que destaco de él desde esa época en cuanto a reponerse a la adversidad es que siempre tiene revancha para todo. Es un botija (chico) que no se entrega nunca; al contrario, cuanto más dificultades tiene más, más las sortea», subraya.

Moreno comenzó compartiendo con Suárez cuando este no había cumplido 14 años y destaca que en ese momento no era «tan impulsivo» como lo es actualmente.

No obstante, apunta que, a medida que fue transcurriendo el tiempo, se fue volviendo más vehemente. «De tan chico no era de pelear. Eso se fue dando en el transcurso del tiempo, ahí fue adquiriendo ese temperamento que lo caracteriza», dice.

GOLEADOR DESDE SIEMPRE

A pesar de que el uruguayo ha formado a lo largo de su carrera increíbles duplas de ataque con futbolistas como Daniel Sturridge, Edinson Cavani, Lionel Messi o Joao Félix, Moreno no olvida la que hizo con Martín Cauteruccio en las divisiones inferiores del Nacional.

«Hacían goles de todos colores, hacían estragos en las defensas rivales. En la quinta división hicieron cerca de 100 goles», recuerda el preparador físico sobre la dupla entre el actual jugador del Atlético de Madrid y el del Estudiantes de La Plata argentino.

En mayo de 2005, Suárez saltó por primera vez a la cancha en la máxima categoría bajo las órdenes del ahora director técnico de la selección de Chile, Martín Lasarte, y poco tiempo después anotó el primer tanto.

«Quería jugar siempre, no daba tregua a nada, no le importaba ser menor que los demás o recién haber subido, él quería jugar», rememora Moreno, quien agrega: «Se le había cerrado un poquito el arco, en los primeros partidos no hacía la cantidad de goles que venía haciendo en juveniles, pero después se le abrió el arco y fue una cosa bárbara».

Con el tricolor, el delantero logró los títulos de Campeón Uruguayo en la temporada 2005 y en la 2005-2006.

UNA VISITA A INGLATERRA

Cuando salió del Nacional, Suárez partió a Europa donde jugó en los holandeses Groningen y Ajax, en el Liverpool inglés, y en los españoles Barcelona y Atlético de Madrid.

Cuando estuvo en Inglaterra, el delantero recibió en su casa a Moreno, quien viajó junto a cuatro juveniles que trabajaron por unos días en las categorías menores del equipo.

«Tuve la posibilidad de compartir con él, lo vimos jugar un par de partidos. Me recibió como los dioses, parecía que no había pasado el tiempo. Hacía cinco o seis años que no nos veíamos y parecía que nos veíamos todos los días, me trató de película», cuenta.

Además, recuerda que en la casa del goleador miraron dos encuentros. En uno de estos, el Nacional de Marcelo Gallardo venció por 3-2 al Rentistas, mientras que en el otro el Real Madrid se impuso por 1-2 al Barcelona.

Por otra parte, Moreno, quien sueña con ver nuevamente a Suárez con la camiseta del Nacional, asevera que la forma en que el goleador «la está rompiendo» en el conjunto colchonero es una muestra más de su forma de ser y de ese «amor propio» que tiene.

«Ante la adversidad se multiplica, el temperamento y el no tener miedo escénico lo llevan a este tipo de cosas, a siempre ganar la revancha. Él tiene revancha y la gana», concluye.

Fuente:laprensa.com.bo