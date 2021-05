Natxo se despide del plantel pero aún no cerró con el club

Juan C. Toro / La Paz

El director técnico de Bolívar, José Ignacio González, se despidió de los jugadores en el entrenamiento de ayer en la cancha de Tembladerani. Les anunció que ya no estará con el equipo, pero la dirigencia informó que todavía no se llegó a un acuerdo para una posible rescisión de contrato.

En las últimas horas se habló de que el entrenador dirigiría a la escuadra por última vez este jueves ante Arsenal por la Copa Sudamericana, pero el club ni el presidente Marcelo Claure no emitieron ningún comunicado oficial sobre una posible salida.

Una fuente cercana al entrenador informó que la intención de Natxo es dejar el país, “ya no quiere dirigir en Bolivia”, e incluso tendría su pasaje listo para volver a España y lo haría tras el juego contra los argentinos.

Sin embargo, para que se consolide un alejamiento del adiestrador se tiene que buscar un acuerdo en lo económico, considerando que tiene contrato vigente con el club por tres años.

Lo que sí está confirmado es que tras el cierre de la participación de la Academia en la Copa Sudamericana habrá una evaluación general en el conjunto.

Sobre la separación de jugadores, se conoció que todo está sujeto al análisis que se hará después de este jueves. El mismo presidente Marcelo Claure escribió sobre cambios en un tuit, pero no se dio a conocer nombres de quienes saldrían del club.

La crisis en la Academia se da porque no se lograron los resultados esperados. El equipo no logró ingresar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que dejó en el camino a Wanderers de Uruguay, pero no pudo con Junior de Colombia, por lo que tuvo que disputar la Sudamericana en la serie C.

Luego de cinco compromisos, los celestes ocupan la tercera posición con seis puntos, por detrás de Ceará, que sumó nueve, y Arsenal, con ocho, solo supera a Wilstermann, que tiene dos unidades.

El equipo de Tembladerani tiene la posibilidad de avanzar a la siguiente fase del certamen Conmebol, para ello tiene que ganar este jueves en Argentina y esperar a que el aviador derrote al conjunto brasileño en casa. Para la jornada también es importante la diferencia de goles en los dos compromisos.

En el torneo local los celestes comparten la primera posición con The Strongest y Nacional Potosí, los tres equipos tienen 16 puntos, pero los académicos y la banda roja tienen un compromiso más.

Luego de retornar de Brasil, donde sufrieron su última derrota, los celestes iniciaron los aprestos para cerrar su campaña internacional y luego los futbolistas serán licenciados, como pasa en otro clubes.

Por el momento la dirigencia no informó cuándo deben retornar los jugadores a La Paz para cumplir con la toma de muestras PCR e iniciar actividades para disputar lo que resta del torneo de la División Profesional.

El torneo local

Triunfos El equipo celeste logró cinco victorias en la División Profesional, en la que disputó siete encuentros. Les ganó a San José (5-0), Real Tomayapo (2-0), Independiente (1-0), Blooming (2-0) y Real Potosí (1-0).

El equipo celeste logró cinco victorias en la División Profesional, en la que disputó siete encuentros. Les ganó a San José (5-0), Real Tomayapo (2-0), Independiente (1-0), Blooming (2-0) y Real Potosí (1-0). Partidos En los dos compromisos restantes la Academia sacó un empate con Aurora (1-1) y fue derrotada por Guabirá (3-1).

En los dos compromisos restantes la Academia sacó un empate con Aurora (1-1) y fue derrotada por Guabirá (3-1). Pendientes Los duelos por la octava y novena fecha, con Real Santa Cruz y Nacional Potosí, no se disputaron por la paralización del torneo.

Fuente:paginasiete.bo