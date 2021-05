SAMSUNG PRESENTA LAS FUNCIONES INNOVADORAS DE MICRO LED Y NEO QLED 8K/4K 2021

Samsung Electronics, fabricante de televisores líder en el mundo por 15 años consecutivos, realizó el Visual Display Tech Seminar, un evento virtual organizado por la firma para exponer la versión 2021 que incluye los modelos Neo QLED 8K/4K, MICRO LED y el galardonado portafolio Lifestyle.

El seminario permitió que miles de espectadores de ocho regiones sean los primeros en obtener información detallada acerca de los avances técnicos de esta categoría de productos.

Los modelos están equipados con hardware y software avanzados, con diseños desarrollados para brindar una experiencia de visualización única. La tecnología ha habilitado calidad de imagen, recursos inteligentes y experiencias gaming, junto a funciones y servicios integrados para aprovechar su máximo uso. Simon Ilkyung Sung, vicepresidente ejecutivo de Visual Display Business de la compañía, explicó las principales características de cada producto.

Neo QLED 8K, 4K y calidad de imagen. Las innovadoras Quantum Mini LED tienen una combinación de tecnología Quantum Matrix de Samsung y el procesador Neo Quantum de última generación, que permite que las pantallas brinden una calidad de imagen realista.

Micro LED. Este modelo produce una vibración y un brillo de color asombroso, con tecnología de pantalla autoemisiva. Está equipado con un procesador Micro AI completamente nuevo.

Actividad en el hogar. La línea de televisores 2021 incluye varias funciones y aplicaciones inteligentes, incluidas Samsung TV Plus y Samsung Health.

Experiencias gaming. Los dispositivos presentados brindan la mejor experiencia gaming para los jugadores más ambiciosos. Las nuevas funciones como Super Ultra Wide Game View y el modo Auto Game brindan un rendimiento perfeccionado.

TV Lifestyle. El portafolio de televisores está equipado con nuevos lanzamientos de productos y extensiones de línea para los modelos The Frame, The Serif y The Sero.

The Frame ha redefinido el nuevo concepto de televisor.

Los nuevos M7 y M5 de la marca son las primeras pantallas multifuncionales del mundo.



Fuente:paginasiete.bo