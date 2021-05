Titular de Aduana: Somos objeto de una guerra, lamento que los medios repitan eso

Página Siete Digital

La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, afirmó que existe una campaña en las redes sociales para «dañar la imagen» de su institución, una «guerra» de la cual lamenta que los medios sean parte.

“Lamentablemente estamos siendo objeto ahora de una guerra (…). El daño a la imagen está siendo creado por redes sociales que quieren atacar a la Aduana, porque no están buscando que no estemos en aeropuertos, están buscando que no estemos en las fronteras y que siga entrando el contrabando”, manifestó Serrudo en entrevista con Asuntos Centrales.

Calificó además como una “arremetida mediática” la denuncia divulgada en redes sociales de un extranjero que reveló que en Viru Viru retuvieron las pertenencias de pasajeros en un vuelo de conexión.

“Es una arremetida mediática porque si usted busca, investiga, no existe lo que se manifiesta en redes, y lamento que en medios muy serios repitan eso”, aseveró Serrudo.

También puede leer: En un video, extranjero denuncia a las «mafias aeroportuarias» de la Aduana en Bolivia

El domingo circuló en redes sociales un video de al menos seis minutos, en el que un ciudadano extranjero identificado como Jorge Vaca denunció que «mafias aeroportuarias» de la Aduana operan en la terminal aérea de Santa Cruz.

El viajero compartió un video en el que denuncia que los agentes aduaneros decomisaron las pertenencias y otros objetos «por no ser de uso personal”.

Serrudo negó que se haya decomisado las pertenencias de los viajeros, así como se haya sustraído ropa interior de una de las usuarias de la estación aeroportuaria.

“No existen esas cosas que se dicen, de ropa interior, han dicho tantas cosas que siento que como profesional no puedo ni repetirlas, ni ninguna otra carrera como comunicación podría repetirlas, porque en realidad no ha existido eso, y si ha existido se ha investigado, se ha entregado en el momento”, aseveró.

Fuente:paginasiete.bo