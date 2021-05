En Santa Cruz hacen filas por oxígeno y en Cochabamba la CNS niega escasez

Página Siete Digital

La falta de oxígeno golpea con fuerza a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba en esta tercera ola del coronavirus. En la región oriental las personas forman largas filas a la espera de recargar los cilindros para sus familiares enfermos, en tanto que en Cochabamba cinco personas fallecieron por «falta de oxígeno en la sangre», aunque la Caja Nacional de Salud (CNS) niega la falta de oxígeno.

En Santa Cruz se vio varios automóviles que hacían fila este martes en un punto de abastecimiento del insumo médico. Además, otras personas llegaron a pie al mismo lugar en procura de recargar los cilindros.

“Es para mi suegra que necesitamos y casualmente nos enteramos anoche que estaban vendiendo aquí y la hermana de mi suegra vino a hacer cola y nosotros después”, comentó un residente de la zona Paraguá, en la capital cruceña, quien cargó un cilindro hasta la fila.

“Estamos en desesperación por buscar oxígeno, no hay por ningún lado, primera vez que nos están recargando, dice que están recargando uno por persona y yo tengo tres familiares (con Covid-19) que necesitan oxígeno, y con uno no me alcanza”, lamentó otro vecino del primer testimonio, que se encontraba en la fila.

En Cochabamba, la administradora de la CNS, Jenny Magne, comunicó en conferencia de prensa que cinco personas murieron «por falta de oxígeno en la sangre». Dijo que se requieren 26.000 metros cúbicos de oxígeno y que la demanda fue triplicada hasta en un 300%, pero que no hay escasez.

«Tenemos reporte de cinco fallecidos por Covid-19 cuatro estaban internados en el área Covid-19 y uno en emergencia. Estas personas han fallecido por falta de insuficiencia respiratoria, es decir, por falta de oxígeno en la sangre. Necesitaban un ventilador», declaró Magne, según Los Tiempos.

La administradora negó la falta de oxígeno y aseguró que el insumo está garantizado, pese a que la noche del lunes los familiares de los enfermos, desesperados, intentaron ingresar por la fuerza a un almacén de los tanques.

“La disponibilidad está garantizada, no hay falencia. Antes requerimos 90 botellones y ahora la empresa descarga 250 botellones para Covid-19 y el área blanca», afirmó la administradora de la CNS.

