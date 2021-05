Un especial de la icónica «Friends» augura un derroche de nostalgia

AFP / Los Angeles

Las carismáticas estrellas de la serie «Friends» nunca dejaron a sus fanáticos realmente, simplemente estaban en un ‘break’.

El elenco de la venerada comedia de la década de 1990 sobre seis neoyorquinos guapos, blancos y heterosexuales con apartamentos en Manhattan ridículamente grandes se reúne el jueves finalmente para un especial postergado y muy publicitado.

Los detalles permanecen en secreto, pero los fanáticos pueden esperar una lectura de un episodio clásico, una recreación del famoso cuestionario sobre «Friends» en el apartamento de Mónica y Rachel, y muchos abrazos, lágrimas y recuerdos.

«¿Dónde está la caja de pañuelos?», pregunta una emocionada Jennifer Aniston en un tráiler que muestra al grupo reflexionando sobre su ascenso al estrellato y su firme amistad en la vida real. «Los amo mucho», agrega, en un abrazo grupal.

Su vínculo sigue siendo rentable. Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer negociaron colectivamente un millón de dólares para cada uno por episodio al final de su tremendamente popular comedia que mostraba el espíritu de la época, de 236 episodios y una década de duración.

En una señal de que e atractivo del programa sigue muy vigente, se ha informado que cada integrante del grupo se embolsará 2,5 millones de dólares por el reencuentro.

Apelando a la nostalgia, la empresa matriz WarnerMedia planeó originalmente el «especial sin guión» como una forma exitosa de lanzar su servicio de transmisión HBO Max el año pasado.

Pero la filmación se retrasó por la pandemia, y los productores estaban decididos a llevar al grupo en persona a escenarios icónicos como el café «Central Perk» en el estudio original del programa, en las afueras de Los Ángeles.

«Queríamos hacerlo hace un año, retribuir a todos, a todos los fanáticos, especialmente en los tiempos oscuros que todos estábamos experimentando», dijo Schwimmer en una entrevista reciente. «Con suerte, un año después, la gente todavía lo disfrutará».

«How you doin’?»

«En el que vuelven a estar juntos», como se titula este especial, se emitirá 17 años después de que el episodio final del ‘sitcom’ atrajera a más de 50 millones de espectadores, todos desesperados por descubrir si Ross y Rachel volvían a estar juntos (spoiler para despistados: volvieron).

Gracias a las repeticiones y ahora la transmisión en línea, el atractivo del programa ha atravesado generaciones, con espectadores demasiado jóvenes para recordar frases emblemáticas como el «We were on a break» («Estábamos en un descanso») de Ross (Schwimmer), o el famoso «How you doin’?» con el que un sonriente Joey (LeBlanc) abordaba a las mujeres.

«No importa a qué hora del día, en qué lugar del país se encuentre, qué tipo de servicio de televisión tenga; es probable que aún pueda acceder a un episodio de ‘Friends'», dijo Nick Marx, profesor adjunto de estudios de cine y medios de la Universidad Estatal de Colorado.

Al igual que «Frasier» y «Seinfeld», «Friends» es una de «quizás cuatro o cinco comedias sitcom estadounidenses» de la «última edad de oro real de la transmisión televisiva» con un atractivo expansivo, en contraste con el mercado televisivo «fracturado» de hoy, agregó.

Aún así, aunque su descripción de la vida urbana se centró en cafeterías y el último «corte de pelo de Rachel» alguna vez fue visto como moderno, la falta general de diversidad racial del programa fue señalada por algunos críticos incluso en su tiempo.

Y algunas de sus tramas han sido señaladas de discriminatorias de los gordos (Mónica joven), o transfóbicas (el padre de Chandler), particularmente por algunos de los espectadores más jóvenes.

«Muchos críticos han observado lo absurdo de la Nueva York que habitan los personajes, desde los lujosos apartamentos que nunca podrían permitirse hasta el entorno abrumadoramente blanco en el que viven y trabajan», dijo Alice Leppert, profesora asociada de medios de comunicación del Ursinus College.

Pero «las comedias de situación como género son tradicionalmente reconfortantes», añadió.

Bieber y Beckham

El cómico británico James Corden será el anfitrión de la reunión, entrevistando al elenco frente a la fuente gigante en el extenso Warner Bros Ranch utilizada en la famosa presentación del programa.

Las estrellas invitadas que regresan incluirán a Tom Selleck, Reese Witherspoon y Maggie Wheeler, la eternamente sorprendida Janice.

De fuera del universo de «Friends», celebridades como Justin Bieber, David Beckham, Lady Gaga y la sensación del K-pop, BTS también pasarán por allí.

«‘Friends’ ha sido todo para mí», dijo esta semana la fan Joyce Blackwell, apostada frente al famoso edificio de apartamentos de Manhattan del show ante la expectativa del especial. «No hay otro programa como este».

