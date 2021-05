Copa: mi denuncia por acoso político contra Del Castillo está estacanda cinco meses en la Fiscalía

Página Siete Digital

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, manifestó que su denuncia por acoso político que interpuso en contra del ministro Gobierno, Eduardo Del Castillo, está estacada en la Fiscalía desde hace cinco meses. Agregó que en estos días su abogado hará el seguimiento de la querella.

“Son unos cuatro o cinco meses, si no me equivoco, que la denuncia no avanza. Voy a volver a preguntar a mi abogado en que está esa situación. He estado muy ajetreada en la etapa de campaña”, detalló Copa en contacto con Página Siete.

Después de la renuncia del expresidente Evo Morales, en noviembre 2019 la entonces legisladora Eva Copa asumió la Presidencia del Senado, en reemplazo de Adriana Salvatierra. En ese entonces decidió remover a Del Castillo como oficial mayor de la Cámara Alta porque obstaculizaba su trabajo y lo denuncia públicamente por acoso laboral.

Tras concluir su gestión en la instancia legislativa, en noviembre del año pasado, interpuso la denuncia ante el Ministerio Público. Proceso que no avanza hasta la fecha.

Copa lamentó que no se le hubiera dado curso a la queja. Agregó que incluso en una primera instancia no le quisieron pasar el borrador del cuaderno de investigaciones.

“Lamentablemente soy una víctima más de este tema de acoso laboral y político. Es lamentable porque las mujeres somos las que no encontramos justicia respecto a estos hechos”, complementó.

