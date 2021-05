Exprocurador: Privatizar ENDE era otra gestión de Murillo para beneficiar a particulares

Página Siete Digital

El exprocurador José María Cabrera señaló que la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENDE) era otra gestión del exministro de Gobierno Arturo Murillo, para beneficiar a particulares. Agregó que fue un procedimiento que se pudo evitar, pero que le costó la destitución del cargo.

“Sin que tenga competencia para ello, el Ministerio de Gobierno estaba promoviendo la aprobación de un decreto supremo, con dispensa de trámite, sin que pase por los conductos regulares, para revertir la nacionalización de ENDE. Era una privatización exprés que pretendía beneficiar a particulares sobre los intereses del Estado”, declaró Cabrera, en contacto con Página Siete Digital.

El 14 de septiembre de 2020, en el aniversario de Cochabamba, la expresidente Jeanine Añez se anticipó en anunciar que se devolvían las acciones de ENDE a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec), pese a que el decreto supremo recién iba a ser tratado en gabinete presidencial.

“Hace 10 años, de modo demagógico, Evo Morales confiscó estas acciones y un 20 de febrero, hace casi siete meses, yo me comprometí ante los cochabambinos a devolver estas acciones. Hoy, 14 de septiembre, día de Cochabamba, cumplo (esa promesa) y devuelvo estas acciones a sus verdaderos dueños”, afirmó Añez ese entonces.

Cabrera denunció la privatización de ENDE, además de irregularidades en la compra de gases lacrimógenos, una operación que involucraba a Murillo. Después de este incidente, la exmandataria tomó la determinación de cesarlo en su funciones.

El exprocurador detalló que el decreto supremo que el extitular de la cartera de Gobierno buscó hacer que se apruebe con urgencia, no cumplía los estudios jurídicos ni económicos. Explicó que la propuesta era “todo un entramado legal” que en el fondo sólo iba a afectar los intereses del Estado.

“Bolivia, como Estado democrático y de derecho, tiene procedimientos. ( ) El decreto supremo que propuso el Ministerio de Gobierno no cumplía con ningún procedimiento ni estudios precisos. Además, esa no era la competencia del Ministerio de Gobierno, porque no tiene tuición sobre empresas estatales estratégicas. Saltando competencias del Ministro de Economía o Energías, buscaba revertir la nacionalización”, explicó.

El intento de privatización de ENDE también fue motivo para la destitución del entonces ministro de Economía Óscar Ortiz, porque tuvo discrepancias con Arturo cuando se trató el decreto. Además renunciaron los excosejeros de Trabajo y Desarrollo Productivo Óscar Mercado y José Martínez.

Luego de su salida, Ortiz dio a conocer que Añez le entregó el control del gobierno transitorio a Murillo, una persona que no tiene “la capacidad” para resolver problemas. Además dio a conocer que el exminstro de Gobierno insistía en la compra de un lote de camiones por 35 millones de bolivianos, que iban a llegar en esta gestión.

