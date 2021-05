Justiniano: Añez encubrió la corrupción de Murillo

Página Siete Digital

El exministro Jerjes Justiniano afirmó que la expresidenta Jeanine Añez encubrió los hechos de corrupción del otrora titular del ministerio de Gobierno, Arturo Murillo. Agregó que la exmandataria incluso incurrió en el delito de incumplimiento de deberes al no hacer que se investigue el caso gases lacrimógenos, una vez que se hizo público.

“Añez encubrió a Murillo, en este caso ha tenido un incumplimiento de deberes, omitió realizar acciones ante un hecho de corrupción. Ella encubrió a Arturo Murillo porque se enteró de muchos actos de corrupción de él. No se si ella tendrá participación en el caso gases lacrimógenos, pero ella tiene responsabilidad por incumplir con sus deberes de instruir una investigación”, señaló.

Ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue arrestado por los delitos de soborno y lavado de dinero, que surge a raíz de la compra irregular de armamento no letal a una empresa intermediaria norteamericana. Se estima que en este hecho hay un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Justiniano relató que él recibió la documentación de esta irregularidad en enero del año pasado por parte de unos policías. Explicó que en los folios detalla que el Ministerio de Gobierno indicó a la empresa El Cóndor que se iba comprar las municiones no letales a través de la intermediaria Bravo Tactical Solution.

“La expresidenta Jeanine Añez se enteró de este caso, de las armas químicas, en diciembre, enero, febrero. Unos policías realizaron la investigación y me pidieron anonimato, después denuncié lo de las armas químicas”, indicó.

La exautoridad manifestó que es muy difícil que Añez no hubiera tenido conocimiento de este proceso de contratación. Explicó que el tema era público y no destituyó a Murillo, tampoco ordenó una investigación para esclarecer las denuncias.

“La Presidenta no hizo nada porque obviamente era Murillo quien estaba detrás. Esto nos demuestra el nivel de influencia que tenía Arturo Murillo por encima de la Presidenta. ( ) Todo el mundo sabía que Murillo era el poder tras el trono y no se sabe por qué. Pero hay algo que en el pasado comprobé, que: más que la amistad, une la complicidad”, añadió.

Revelan sobreprecio

En junio, la red Gigavisión reveló sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. El proceso de contratación lo realizó el Ministerio de Defensa, a pedido del titular de la Cartera de Gobierno. El monto total que se pagó era de $us 5,6 millones, se compraron cartuchos de gas, la unidad, a $us 37, lo que tenía un costo de $us 12.

Ante esto, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, salió a justificar el precio de la compra. Por su parte, Arturo Murillo advirtió con denunciar ante la Comisión de Ética Periodística al comunicador Junior Arias, a quien acusó de “mentir” en la nota que publicó.

Destitución de Cabrera

El entonces procurador José María Cabrera realizó la investigación por el caso ENDE, respiradores españoles y municiones no letales. En estos hechos fueron halladas varias irregularidades, que en dos de ellos involucraban a Murillo.

Cabrera aseguró que esto ocasionó la molestia del “todopoderoso” aún consejero de la cartera de Gobierno e influyó para que Añez lo destituya en septiembre y designen en el cargo a Alberto Morales, quien descartó continuar con la investigación de esos casos.

“Por ocho meses, luego de mi destitución, hizo que en Bolivia se paralicen las investigaciones del caso gases lacrimógenos, que había empezado primero en el país. Finalmente tuvo que ser la justicia de un país extranjero, como Estados Unidos que se esclarezca prácticamente el caso. Es una llamada de alerta a todas las autoridades judiciales, por su lentitud, estar al servicio de los gobiernos de turno e ineficacia”, subrayó.

El exprorcurador puntualizó que cuando solicitó la documentación al Ministerio de Defensa, esta cartera de Estado los entregó. Pero cuando se hizo la solicitud a dependencia gubernamental de Gobierno, no le remitieron los documendos requeridos. “Murillo nunca hizo caso a nuestras solicitudes, él era una ministro todopoderoso. La prueba de ella fue que hizo destituir a un Procurador que investigaba hechos de corrupción”, enfatizó.

Añez ratifica su confianza a Murillo

Tras conocerse todos estos indicios e investigaciones, la Asamblea Legislativa convocó a interpelación al titular de Gobierno. En octubre al no hacerse presente para explicar el tema fue censurado por el Parlamento, lo que significaba que iba a ser removido del cargo.

Cinco días después, el Arturo Murillo fue nuevamente designado como ministro por la presidenta Añez.

Hoy, luego de conocerse del arresto del exconsejero en EEUU, la ahora exmandataria sostuvo que no se eligen colaboradores para que se corrompan y pidió que Murillo sea “castigado”.

El exministro Gobierno salió del país días antes de la posesión del presidente Luis Arce; no estuvo durante el proceso de transición. Según informó la Policía salió de Bolivia a Brasil, de ahí a Panamá con destino final a Estados Unidos, donde fue detenido en pasados días.

