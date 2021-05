Impasse en el Concejo de Sucre y en la Gobernación de Chuquisaca

Página Siete / La Paz

Oficialismo y oposición, que no llevan ni un mes en funciones, protagonizan impasses en la Gobernación de Chuquisaca y en el Concejo Municipal de Sucre. En el primer caso porque el MAS nombró a una asambleísta como gobernadora suplente y en el segundo porque el partido azul no reconoce a la presidenta ni a la directiva del Concejo Municipal.

Después de la muerte de su padre, el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, pidió licencia de tres días. No obstante, luego, a través de su jefe de gabinete, la redujo a una jornada, pero la Asamblea Legislativa Departamental, en la que el MAS tiene mayoría, nombró a Elvira Erquicia como gobernadora suplente.

Condori se encontraba en la localidad de Presto en las actividades de las exequias de su padre. No obstante, debido a la decisión del partido azul de elegir una suplente para su puesto, sin tomar en cuenta la segunda misiva, el jueves retomó sus funciones. “No puedo permitir que un partido que ha sido derrotado en las urnas trate de volver con un interinato”, afirmó el gobernador.

“Estaba con sus hermanos que vinieron de diferentes lugares, cumpliendo sus tradiciones. Habían hecho lavatorio de sus prendas de su papá y todavía tenía que cumplir la quema de la ropa, reunirse en el entorno familiar, pero no pudo estar con sus hermanos y se vio obligado a retornar a Sucre”, declaró a Página Siete Luis Ayllón, asambleísta de Chuquisaca Somos Todos.

El legislador departamental manifestó que con el nombramiento de Erquicia como gobernadora suplente, el partido azul dejó entrever que busca tomar por asalto el ejecutivo departamental.

“Su posición, ahora develada por este hecho, es tomar a toda costa el poder ejecutivo, están en todo momento refregándose las manos para cualquier momento asaltar el ejecutivo. Ya que no ganaron en las urnas, están siempre pendientes de querer entrar por la ventana”, aseguró.

Ricardo Zárate, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, manifestó que tras recibir la nota de Condori llamaron a una sesión extraordinaria y conforme al reglamento procedieron. Negó que estén “queriendo entrar por la ventana”.

“Estamos cumpliendo las normas”, antes de añadir que ve “mucha susceptibilidad”. “¿Cuál es el conflicto?, ¿qué problema tenemos de que esté un asambleísta como gobernador ahí dos días? ¿Qué cosas vamos a hacer en dos días”, sostuvo.

Carmen Rosa Torres, presidenta del Concejo de Sucre.

Foto: Fides

En el caso de Sucre, el alcalde Enrique Leaño (MAS) no reconoce a la presidenta del Concejo, Carmen Rosa Torres (República 2025), quien fue elegida para ese cargo por las fuerzas oponentes al partido azul.

El MAS sostiene que la elección de la directiva del Concejo Municipal es “ilegal” y anunció “acciones judiciales y constitucionales”. Torres, por su parte, declaró en su momento: “Tal vez porque soy de pollera no me ha tomado en cuenta”.

Debido a la postura que asumió el partido azul, sus concejales no asumen la dirección de la comisión de medio ambiente y decidieron no participar de ninguna de las comisiones hasta que no se resuelva las acciones legales que anunciaron, indicó Antonio Pino (República 2025), vicepresidente del Concejo.

“La comisión de medio ambiente le corresponde a la bancada del MAS porque el resto de las comisiones ya están con un presidente en funciones. Es más, las comisiones ya han tenido sesiones ordinarias, etc. Lamentablemente, la posición del MAS, que es más política que jurídica o cívica, en todo caso, han decidido ellos no participar de ninguna de las comisiones hasta que no se resuelva un supuesto proceso constitucional que iniciarían en contra de la directiva actual del Concejo, pues ellos la desconocen”, indicó Pino.

