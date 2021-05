Diputada denuncia que Auza se niega a informar sobre el impacto del Covid-19 en pueblos indígenas

ANF / La Paz

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) y presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, Toribia Lero, denunció que el ministro de Salud, Jeyson Auza se niega a informar sobre la situación y las cifras de contagio de coronavirus (Covid-19) en los pueblos indígenas del territorio nacional.

Lero informó que el pasado 14 de enero, hace más de cinco meses, se le pidió al titular de la cartera de Salud un informe escrito para conocer cómo se está implementando las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS), Naciones Unidas (ONU) para la atención de poblaciones altamente vulnerables y en proceso de extinción, pero dijo que a la fecha no hay respuesta de la autoridad.

“No hemos recibido informe oficial de parte del Ministro de Salud, en un petición de informe hemos pedido conocer de qué manera se implementan las recomendaciones de la OMS, ONU y la OIT para la atención de poblaciones altamente vulnerables y en proceso de extinción, no tenemos esos datos”, señaló.

La legisladora lamentó que pese a que en Bolivia ya se vive la tercera ola de la pandemia, la cartera de Salud no informe sobre las acciones que se realizan en los pueblos indígenas para afrontar los contagios y la inmunización.

“Ya estamos en la tercera ola, no sabemos de qué manera se está implementando en los pueblos sobre las vacunas, muchos pueblos no requieren de vacunas, viven de distinta situación, y no se sabe si se están traduciendo a los idiomas de estos pueblos porque tienen que difundir en idioma propio de lo que significa la tercera ola, qué significa recibir la tercera vacuna», remarcó.

Agregó que el Ministro de Salud se olvidó de los pueblos indígenas en la lucha contra el virus. “Vemos que hay racismo y discriminación”, afirmó.

