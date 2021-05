El alcalde Arias denuncia «persecución política»

Página Siete / La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, denunció ayer “persecución política”, pues aseguró que se pretende “ponerle obstáculos a La Paz” y “ponerle obstáculo a su alcalde”, en momentos en que él lidera la lucha contra la pandemia del coronavirus en la tercera ola, en la que se registran más contagios y fallecidos, informó la Agencia Municipal de Noticias.

Arias fue citado para mañana por el Ministerio Público a una audiencia de medidas cautelares por el caso de nombramientos ilegales cuando era ministro de Obras Públicas, durante el 2020.

“Yo voy a estar el lunes, pero realmente todo es ponerles obstáculos a La Paz, ponerle obstáculo a su alcalde para que la ciudad no avance”, denunció el alcalde en la zona de San Martín, en Cotahuma, donde la declaró como “zona roja” porque se presentaron una serie de fisuras y rajaduras, además ordenó la evacuación de familias que se encuentran en riesgo.

Arias recordó que los nombramientos de personal, que realizó en su calidad de ministro de Obras Públicas, los efectuó “enmarcado en las normas” vigentes y por ello consideró que “no hay argumento” legal para convocarlo a declaraciones ante autoridades judiciales.

“Yo voy a estar, no me voy a escapar, voy a dar la cara ante una acusación que busca la persecución”, insistió Arias al protestar contra la citación que, sostuvo, “no tienen argumento, no buscan hacer justicia”.

El alcalde de La Paz, que aún no cumplió su primer mes de gestión, afirmó que no corresponde una “persecución política” a su autoridad. “Nosotros estamos liderando la lucha contra la pandemia, se nos vienen las muertes y quieren tener un alcalde atado”, protestó.

Fuente:paginasiete.bo