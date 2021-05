La Fiscalía investiga a 20 involucrados en el caso gases

Página Siete Digital

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó que, además de los cinco investigados en Estados Unidos, al menos otras 20 personas están involucradas en la compra irregular de agentes químicos en el gobierno de tranisicón, durante el periodo de Arturo Murillo al mando del Ministerio de Gobierno.

“Tenemos 20 personas investigadas y cinco aprehendidas. Se han llevado a cabo una serie de actuaciones procesales, entre ellas allanamientos, y se ha logrado secuestrar documentación que se está trabajando”, declaró este lunes Lanchipa a la prensa.

Por el mismo caso, Lanchipa anunció que se solicitará a la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) el sello azul contra el exministro de Defensa, Luis Fernando López, de quien se sabe que está en Brasil.

La máxima autoridad del Ministerio Público afirmó que será la tercera vez que piden ese recurso contra López, ya que se les fue negado por considerarse una “persecución política”.

“Tenemos la información extraoficial que el señor López se encuentra en Brasil, también vamos a solicitar la notificación azul. Entiéndase que como Ministerio Público hemos solicitado en tres oportunidades a la Interpol que se nos facilite la notificación azul, la ubicación exacta de estas personas en el extranjero. Lastimosamente nos han respondido que es una persecución política y que no iba a dar curso a las solicitudes. Ahora queda demostrado que no se trata de una persecución política, es un tema de legalidad”, indicó.

Respecto a los investigados, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que citarán a declarar a la expresidenta Jeanine Añez y a 17 exministros que fueron parte de su gabinete, para que expliquen su participación en el caso gases lacrimógenos.

«A lo largo de esta semana empezarán a salir las notificaciones. Esperaría que (los exministros) no se escondan, esperaría que no hagan chicanas, esperaría que con la misma valentía que declaran en Twiter, que no tienen nada que ver con Murillo, vayan a la Fiscalía a decir su verdad y aclarar al pueblo su participación en estos graves hechos», declaró Lima a BTV.

El Ministro aseguró que «la Fiscalía y los jueces les dan las garantías» a las exautoridades para informar sobre el caso, y que el Ministerio de Justicia —que es la parte querellante en el proceso— «no va a pedir su detención preventiva».

El exministro Murillo y sus allegados fueron detenidos la anterior semana en Miami, Florida, Estados Unidos, por los delitos de lavado de dinero y soborno, dentro de la compra con sobreprecio de agentes no letales

