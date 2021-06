Felcc confirma que Longaric está en Chile desde el 30 de marzo

Página Siete Digital

La excanciller Karen Longaric se encuentra en Chile desde el 30 de marzo, de acuerdo con información entregada por el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar.

“De acuerdo con la información que nos proporcionan, es que ella (Longaric) habría salido de Bolivia a Chile el 30 de marzo. Ella fue notificada ayer en su domicilio a objeto de que pueda ofrecer sus declaraciones en calidad de testigo, hoy a las 16:00”, indicó Aguilar a Unitel.

El uniformado precisó que algún familiar de la exministra de Relaciones Exteriores deberá presentarse ante la justicia para indicar que no se encuentra en el país. Fue convocada en calidad de testigo por la Fiscalía para declarar por el caso gases lacrimógenos.

“Será el representante del Ministerio Público que valorará, seguramente se apersonarán con sus abogados o algún familiar a objeto de indicar que ella no se encuentra en Bolivia, pero es atribución del Ministerio Público emitir lo que corresponda a ley”, indicó Aguilar.

La excanciller confirmó la mañana de este martes que no se encuentra en el país, aunque no especificó dónde se encontraba, por ello es que no podrá declarar ante la justicia por el caso de corrupción que involucra a Murillo.

Longaric formó parte del Gabinete Ministerial de la expresidenta Jeanine Añez durante toda su gestión. La cúpula ministerial sufrió varias modificaciones, principalmente en las carteras de salud y económicas.

