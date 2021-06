Creemos anuncia investigación a Romero por compra de gases lacrimógenos

Página Siete Digital

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, anunció que investigará la gestión del exminitro de Gobierno, Carlos Romero, porque -según dijo- habría adquirido gases lacrimógenos a costos iguales o superiores de los que compró su similar Arturo Murillo.

Murillo está detenido en Estados Unidos por los delitos de soborno y lavado de dinero. La exautoridad es investigada por comprar armamento no letal entre noviembre del 2019 y abril del 2020 por un monto de $us 5,6 millones con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

También puede leer: Longaric: «El caso gases se ha desvirtuado y convertido en un circo político del MAS»

“Hay la necesidad de promover una investigación contra el exministro Carlos Romero, porque existen indicios que se debe investigar en relación a la compra de gases lacrimógenos, durante los últimos cinco años que fue ministro. Se habla de los gases que compró Murillo, en la misma cantidad y al mismo precio, incluso hay un precio superior”, detalló Bazán.

El parlamentario opositor señaló que en los próximos días presentará las pruebas de lo que dio a conocer, las cuales serán parte de una proposición acusatoria. Agregó que no adelantará más elementos, puesto que en plena etapa de investigación.

Fuente:paginasiete.bo