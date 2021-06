MAS y oposición observan al Gobierno por no responder a tiempo al Legislativo

Página Siete / La Paz

Tanto desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) como desde la oposición observan demoras en las respuestass a las peticiones de informe escrito (PIE) que se elevan al Órgano Ejecutivo. El denominado PIE es un mecanismo que tienen los legisladores para realizar fiscalización.

Precisamente ese fue uno de los puntos analizados en la reunión que tuvieron el fin de semana las bancadas del MAS del Legislativo con el Órgano Ejecutivo. El principal problema detectado es que la respuesta no llega en los tiempos establecidos.

“Se ha quedado y se ha establecido de que se hará una especie de ajustes internos en los diferentes ministerios en temas más de comunicación, oportuna y rápida. Así como nosotros también hemos enviado algunas peticiones de informe ante el Órgano Ejecutivo y en muchos casos estas peticiones de informe no llegaban con los tiempos establecidos. Entonces, todo este detalle se ha ido analizando”, informó Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados.

El artículo 137 del Reglamento General de la Cámara de Diputados dice que las respuestas a las PIE deben ser remitidas a la Cámara en el término máximo de 10 días hábiles.

Ése es el mismo problema que se identifica en la bancada de Comunidad Ciudadana. El diputado Alberto Astorga manifestó que desde esa fuerza remitieron distintos PIE a autoridades del Ejecutivo, pero “la gran mayoría no está teniendo respuesta”.

También puede leer: Lima defiende retórica del “golpe de Estado” y sale aplaudido por el MAS

Astorga informó que elevó sin éxito dos PIE: uno, sobre la fecha del censo al Ministerio de Planificación y otro al Procurador General del Estado sobre el informe que envió a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a los sucesos postelectorales de 2019, en el que señala que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia, situación que “no sucedió” y que no “existe registro alguno” de las renuncias de los entonces presidentes del Senado y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda.

“Hasta ahora no recibimos ninguna respuesta. Entonces lo que observamos es una tardanza por parte de los ministros. No están cumpliendo las normas y no están siguiendo tampoco los tiempos establecidos para que nos puedan responder dichas peticiones de informe”, indicó.

El reglamento de Diputados establece que si no hay respuesta en el tiempo estipulado, el peticionario “podrá pedir al pleno que, bajo conminatoria, se entregue el mencionado informe en 48 horas; solicitud que se votará sin debate”.

Esa normativa también señala que si el peticionario “encontrara insuficiente el informe escrito, podrá solicitar informe ampliatorio y si considerase falsas las informaciones o negativos los hechos informados, podrá plantear la interpelación de la ministra o ministro de Estado”.

En el caso del Senado, según su reglamento general, las respuestas a las PIE deberán ser remitidas a la Cámara en el término máximo de 15 días hábiles. “Pasado ese tiempo, segunda secretaria, de oficio, solicitará a la presidencia de la Cámara que conmine a la autoridad requerida para que responda el informe solicitado en un plazo máximo de siete días hábiles”, se lee en el documento.

Fuente:paginasiete.bo