Ancelotti planea reducir la plantilla del Real Madrid

AFP/ Madrid, España

Carlo Ancelotti dijo este miércoles sentirse «muy feliz» de volver a entrenar al Real Madrid, donde anunció que reducirá la plantilla, a la espera de concretar fichajes y posibles partidas.

«Estoy muy feliz de volver aquí, a lo que siento que es mi casa», dijo en su rueda de prensa de presentación el técnico italiano, quien dirigió al equipo merengue entre 2013 y 2015 y se alzó entonces con la décima Liga de Campeones europea (2014).

Su nuevo contrato es por tres años.

«Creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia», agregó Ancelotti, procedente del Everton inglés y sustituto en el banquillo merengue del francés Zinedine Zidane.

Ancelotti, que cumplirá 62 años la semana próxima, recupera las riendas del Real Madrid tras una temporada sin títulos, y con varias incógnitas en cuanto a la plantilla.

Interrogado sobre la continuidad de Sergio Ramos, cuando se multiplican los rumores de partida, Ancelotti insistió en que no ha tenido tiempo de hablar del futuro de la plantilla, y en que eso «lo vamos a plantear en los próximos días».

También puede leer: Ancelotti, el regreso del hombre tranquilo

No obstante, dejó caer que la partida de Ramos sería un escenario posible, al afirmar: «Yo no me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti, pero ha pasado. Tenemos que aceptar todo».

«Vamos a hablar con el jugador», añadió refiriéndose al defensa, que tiene ya 35 años y se quedó fuera de la convocatoria de la selección española para la Eurocopa.

Sin dar detalles concretos, el técnico italiano dejó claro que va a reducir «un poco la plantilla», que en su forma actual es «muy larga».

Y prometió un nuevo estilo, exponiendo que el objetivo «no es solamente fichar a un delantero fuerte que marque goles», sino «buscar más goles de los extremos, del medio», con «una mentalidad ofensiva».

«No me parece correcto hablar de Cristiano»

Interrogado sobre posibles fichajes, se mostró evasivo sobre Kylian Mbappé -al que el PSG quiere prolongarle el contrato-, y descartó pujar por Cristiano Ronaldo, al que dirigió en su primera etapa en la ‘Casa Blanca’.

«Le tengo mucho cariño», pero «no me parece correcto hablar de Cristiano cuando tiene un contrato con otro equipo, que es la Juventus», donde está «marcando muchos goles», explicó en la rueda de prensa.

‘Carletto’ comentó por otro lado que tiene buenas expectativas para con Eden Hazard -«puede ser el año justo para él para exprimir todo su potencial»-, e igualmente con Gareth Bale, que regresa tras su cesión al Tottenham.

«No ha tenido mucho tiempo en la Premier League, pero ha marcado muchos goles», sobre todo en los últimos partidos, y ahora «puede hacer una gran temporada, no tengo duda», dijo sobre el atacante galés.

Igualmente se dijo feliz de dirigir al francés Karim Benzema, «un jugador top».

Alegando falta de confianza por parte de la dirección, Zinedine Zidane dio el portazo la semana pasada, tras una temporada sin títulos concluida por el conjunto madridista como subcampeón de la liga española.

Ancelotti elogió el trabajo de ‘Zizou’ en sus dos etapas en el Madrid, en las que ganó 3 ‘champions’, y aseguró que «va a hablar con él».

Fuente:paginasiete.bo