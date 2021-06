Presidente de la ESM asegura que su supuesto yerno ya no trabaja en la empresa

Página Siete / La Paz

Sólo horas después de las denuncias de nepotismo realizadas por el Comité Pro Santa Cruz contra el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Gustavo Choque, éste admitió que Luis Enrique Loredo Medina trabajó en la estatal. Según la denuncia, Loredo es su yerno.

La organización cívica informó ayer que el titular de la ESM nombró como jefe de comercialización al esposo de su hija.

El titular de la Empresa del Mutún, en contacto con Página Siete, explicó que Loredo Medina desempeñó funciones, pero que ya no trabaja en la empresa pública, aunque evitó responder si es su pariente.

“Estamos viendo un caso de nepotismo que ocurre dentro de la ESM, ya que el presidente interino Gustavo Choque Velásquez, con un sueldo de 16.000 bolivianos, posesionado en enero de este año, habría nombrado el 2 de febrero jefe de comercialización a Luis Enrique Loredo Medina, esposo de su hija, es decir, su yerno”, señaló el asesor jurídico de los cívicos cruceños, Jorge Valda, en una conferencia de prensa.

El presidente de la ESM, al respecto, reconoció que este funcionario desarrolló tareas en la empresa estatal.

“Él ha estado trabajando pero ya está fuera, no es que está en servicio”, precisó Choque. Sin embargo, evitó responder si el funcionario es su yerno, cuando se le preguntó sobre la relación de parentesco con esta persona.

“Vamos a responder después de conversar con mis superiores un día de compás de espera”, manifestó.

En la página web de la Contraloría General del Estado figura el nombre de Luis Enrique Loredo Medina como servidor de la ESM con una declaración jurada de cero bienes como activos, cero rentas y deudas. La declaración está fechada el 3 de febrero de 2021.

El abogado Valda indicó que, según las pruebas que se tienen, la contratación de Loredo no solamente representa un acto de nepotismo al interior de la ESM, sino que se cuenta, dijo, con evidencia de que este funcionario estaría incurriendo en daño económico al Estado, ya que se han descubierto contratos con empresas extranjeras por un valor 80% menor al del mercado internacional.

“Se han descubierto contratos con empresas extranjeras que venden el hierro a un precio 80% menor al del mercado internacional. Es decir, 16 dólares la tonelada métrica, cuando cuesta por encima de los 120 dólares”, precisó.

Valda agregó que el Comité Cívico denunciará ante el Ministerio Público este hecho de corrupción, por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, entre otros tipos penales. “Existe un contubernio entre el ministro de Minería Ramiro Villavicencio, el presidente de la ESM, el jefe de contrataciones y dos directores Vicente L. y Rodolfo I.”, remarcó.

Choque negó cualquier negociación irregular o mal manejo económico en la ESM.

“Esa cuestión que habló el Comité Cívico no encaja en la realidad, cuando se habla de negociados. Quién le habla no ha hecho ningún negociado de ninguna índole. En este momento me estoy ausentando a la ciudad de La Paz y veremos qué sucede con mis superiores. No hubo negociado se manejó de forma transparente”, aclaró el presidente de la estatal.

El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, lamentó que los presuntos hechos de corrupción en la ESM perjudiquen el desarrollo del Mutún.

“La corrupción que existió en 14 años y en este momento no deja usufructuar el Mutún y hacerlo una realidad para que la provincia Germán Busch crezca y se convierta en polo de desarrollo. La corrupción que existe en Ministerio de Minería y autoridades no lo permite. Se están haciendo contratos lesivos al Estado, esta siendo manejada por clan familiar”, puntualizó.

Gustavo Choque Velásquez, asumió como presidente Ejecutivo Interino de la (ESM el pasado 18 de enero tras ser posesionado en el cargo por el ministro de Minería, Ramiro Vilavicencio. Tiene experiencia gerenciando empresas como Coro Coro, Karachipampa y Huanuni, además de otros trabajos en el sector.

Otras denuncias

Purga El 1 de diciembre de 2020 en medio de denuncias de irregularidades, el presidente Luis Arce Catacora destituyó al exministro de Desarrollo Rural y Tierras Wilson Cáceres y posesionó en su lugar a Edwin Ronald Characayo Villegas como nuevo ministro del área, aunque este último también fue alejado luego por corrupción.

El 1 de diciembre de 2020 en medio de denuncias de irregularidades, el presidente Luis Arce Catacora destituyó al exministro de Desarrollo Rural y Tierras Wilson Cáceres y posesionó en su lugar a Edwin Ronald Characayo Villegas como nuevo ministro del área, aunque este último también fue alejado luego por corrupción. Causa El retiro de Cáceres, que también fue dirigente de los interculturales, llegó después de denuncias de nepotismo que implicaban a la expareja de éste. El exministro a contrató a Fabiola Gutiérrez como jefa de gabinete del ministerio.

El retiro de Cáceres, que también fue dirigente de los interculturales, llegó después de denuncias de nepotismo que implicaban a la expareja de éste. El exministro a contrató a Fabiola Gutiérrez como jefa de gabinete del ministerio. Procuraduría La entidad contrató al bufete de Héctor Arce y Pablo Menacho para un arbitraje con Jindal.

Fuente:paginasiete.bo