Por Corpus Christi, Iglesia pide enfrentar pandemia sin «corrupción ni colores políticos»

Durante la homilía llevada a cabo este jueves, la Iglesia Católica hizo énfasis a la crisis en salud por la cual atraviesa el país debido a la tercera ola del coronavirus (Covid-19).

Para el director de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Monseñor Ricardo Centellas, la solidaridad no puede crecer “si prima la corrupción”; la autoridad religiosa dijo además que no se ejercer la solidaridad si las vacunas anticovid “no llegan a todos por igual”.

“Cuánto tenemos que trabajar para que la solidaridad vuelva a ser parte de nuestra vida. No crece la solidaridad si en la vida prima la corrupción, el nepotismo, el trabajar sólo para uno solo para los míos, no podemos ejercer la solidaridad si la vacuna no llega a todos por igual”, aseveró.

Del mismo modo, el arzobispo de La Paz, Monseñor Percy Galván, pidió “despojarse” de colores políticos y otros intereses, para trabajar en la contención de la pandemia de la Covid-19, con un horizonte solidario.

“Es importante que todos nos desnudemos de nuestros colores políticos, de nuestros intereses ideológicos, de nuestros intereses económicos. Tenemos que despojarnos, estamos en un tiempo en el que la solidaridad humana tiene que sentirse y verse”, manifestó Galván, de acuerdo con Erbol.

