Tevez dejará Boca Juniors, pero podría seguir jugando en otro club

No va más. Carlos Tevez decidió alejarse de Boca. Y esta vez será para siempre. A los 37 años, el Apache resolvió ponerle punto final a su tercer ciclo en el Xeneize. Lo comunicará este mismo viernes a las 18, en conferencia de prensa. El 10 se alejará un tiempo del fútbol, pero no descarta seguir jugando. Adiós al último ídolo de la era dorada del club.

Parece mentira. Su última foto con la azul y oro terminó siendo aquella caminata hacia el vestuario visitante del Bicentenario de San Juan, dolido por la eliminación con Racing en semis de la Copa de la Liga. Unos minutos antes había fallado el primer penal de la serie. Cuatro días después, anunciará que se va de Boca.

279 partidos jugados. 94 goles convertidos. 11 títulos. Idolo. Capitán. Referente. Boca se queda sin el principal referente de su plantel en la previa de los octavos de final de la Copa Libertadores. Para Carlitos, el sueño de levantar la Séptima no podrá ser. Lo intentó en 2016, en 2018, en 2019 y en 2020. Y ya no tuvo fuerzas para más. Esta tarde dirá adiós en una conferencia que aún no tiene lugar confirmado, pero sí un claro mensaje por parte del 10.

Los últimos meses de Tevez en Boca no fueron fáciles. Sobre todo, después de la asunción de Juan Román Riquelme como cabeza principal del proyecto deportivo del club. Desde entonces, Carlitos se sintió muchas veces menospreciado por la conducción del Consejo de Fútbol e incluso protagonizó varios cruces mediáticos como aquel de mediados del 2020, cuando Raúl Cascini lo trató de «ex jugador» y el Patrón Bermúdez publicó un tuit en la que vinculaba al futbolista con una hipotética candidatura a presidente de Boca.

El fallecimiento de Segundo, su papá, en febrero de este año, fue otro de los motivos que llevaron a Tevez a replantearse su situación. Y la eliminación ante Racing aceleró los tiempos. Pese a tener contrato vigente hasta diciembre, el Apache ejecutará la cláusula que le permite salir del club ahora a costo cero y verá el resto de la Copa por TV, acompañado de su familia, lejos de las presiones del Mundo Boca.

¿Qué será de su futuro? En principio, su decisión no sería retirarse del fútbol. Al menos por ahora… Lo más probable es que Carlitos se tome un tiempo para meditar qué hacer. «Vemos si me retiro en diciembre, o me voy seis meses a Corinthians, o seis meses al West Ham», había dicho allá por junio del 2020.

Este viernes, en la conferencia despedida, Tevez podría estar acompañado por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, y, según cuentan, también por el propio Riquelme.

