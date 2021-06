En Argentina despiden a una maestra por decirle a sus alumnos que la Covid no existe

Página Siete Digital

Durante una clase por la plataforma zoom, una docente de la materia Formación Ética y Ciudadana, de la Escuela Industrial Nº 7 de la ciudad de Las Heras, en Argentina, aseguró que la Covid-19 no existe y por tal motivo fue relegada de su cargo.

“Quiero decirle que no se mueren de ningún Covid-19 porque el Covid-19 no existe, yo tengo a mi hermano médico científico y es el que me informa”, aseveró la educadora.

El comentario fue grabado por una de las madres de los alumnos, y rápidamente fue difundido en las redes sociales. Ante el enojó de algunas de las madres, la docente mantuvo su postura.

“La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de neumonía, las tratan del Covid-19 que no existe, entonces la gente se está muriendo”, añadió.

Después del polémico comentario, más de una mamá le respondió a la profesora, indicándole que uno de sus familiares había perdido la vida a causa de esta enfermedad, aun así, ella mantuvo su postura.

Hasta la fecha, Argentina es uno de los países más afectados por la Covid-19; se han reportado 3.884.447 de casos positivos y 79.873 personas han muertos debido a esta enfermedad.

