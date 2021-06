Reaves: “Siento orgullo de jugar y representar al país”

El escolta estadounidense-boliviano Joshua Reaves aseguró que, al vestir la camiseta de la selección nacional de básquetbol, siente orgullo de poder representar a la Verde, un sentimiento que lleva desde muy niño, y que ahora tuvo la posibilidad de materializar.

En entrevista exclusiva con Los Tiempos desde Tarija, Josh Reaves, que ayer cumplió 24 años, afirmó que ese sentimiento afloró ni bien le otorgaron la camiseta en el amistoso ante el Resto del País, jugado el pasado 29 de mayo en Potosí.

Hace un par de semanas llegó al país junto a su madre, Lizet Bravo, quien lo acompaña en esta nueva travesía.

—¿Cómo se siente en Bolivia tras un par de semanas de haber llegado?

—Ha sido un proceso, empezando en La Paz. Me fue un poco dificultoso, no pude dormir bien (al principio). Es una ciudad muy grande y donde pasan muchas cosas durante el día. Es increíble estar ahí, tener a la gente y la prensa deportiva que me recibió bien.

Llegamos a Tarija para entrenar. Me siento mucho mejor y habituado. Luego fui a Potosí, donde la altura la sentí recién después de jugar el partido.

—Por el recibimiento en Bolivia, ¿era lo que esperaba?

—Es una experiencia muy buena hasta ahora, el modo que la gente me recibió fue muy lindo. En mi mente estaba venir y jugar con el equipo.

—¿Qué le dijeron sus excompañeros de la NBA por su convocatoria a Bolivia?

—Están muy contentos por mí, me preguntan cómo están yendo las cosas, cómo es estar acá (en Bolivia). Tengo amigos que ya jugaron en selecciones de sus países y compartían sus historias de lo que ellos pasaron y ahora les cuento lo que yo estoy pasando.

—¿Qué sintió el día que vistió la camiseta de Bolivia en el amistoso?

—Fue un sentimiento maravilloso. Para empezar, el solo recibir la camiseta fue increíble, un sentimiento de orgullo, y ponerme la camiseta para representar al país. Lo único que pude pensar es en mi familia, lo orgullosos que están porque vine acá a jugar. Daré todo de mí en los partidos ante Ecuador.

—Después de los partidos de Ecuador, ¿cuál es su futuro a nivel de clubes?

—En la NBA están jugando aún los play-offs, no se sabe cuándo empezarán las competencias del verano y no sabemos lo que pasará. Estoy listo para cualquier situación que se venga.

—¿Cómo vio a sus compañeros de selección?

—Estoy aprendiendo con el tiempo cómo cada uno de ellos juega. Tenemos bastantes jugadores con mucho talento, estoy muy emocionado y listo para jugar como equipo. Hay un gran equipo y creo que podemos hacer mucho.

—¿Cómo ve el nivel del básquetbol boliviano?

—El básquetbol está creciendo y seguirá creciendo. Fui a diferentes escuelas acá (en Tarija) y ver la pasión con la que entrenan es realmente muy inspirador.

Últimos aprestos de la Verde

La selección nacional de Bolivia ultima los detalles para medirse el próximo 12 de junio (20:00) ante Ecuador, en el coliseo Guadalquivir de Tarija, por la llave preclasificatoria al Mundial FIBA 2023 Filipinas-Japón-Indonesia.

Para ello, FIBA Américas exigió a todos los integrantes de la Verde (jugadores y cuerpo técnico) realizarse pruebas para descartar posibles contagios de Covid-19, tal como establecen los protocolos médicos de bioseguridad en el deporte.

Asimismo, los seleccionados nacionales se encuentran en una concentración cerrada en el mismo coliseo Guadalquivir

