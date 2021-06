Dispuesta a declarar en el caso gases, Lizárraga tramita su asilo en EEUU

Página Siete Digital

La exministra de Comunicación en el gobierno interino Roxana Lizárraga afirmó que está dispuesta a declarar en el caso gases, pero de manera virtual, ya que se encuentra fuera del país y busca el asilo político en Estados Unidos.

“Yo puedo presentarme si quieren hacer una entrevista de manera virtual, para que pueda presentar mi declaración, pero con la justicia tomada nuevamente por el masismo muchos de los que van como testigo terminan como imputados”, señaló Lizárraga en el programa Asuntos Centrales.

Además indicó que el tema de la compra de gases lacrimógenos y los decretos que fueron firmados para esta adquisición ocurrieron luego de su renuncia al cargo, cuando ya no era parte del gabinete de Jeanine Añez.

Lizárraga contó que estaba en Perú hasta que un fue hostigada por seguidores del candidato a la Presidencia de ese país Pedro Castillo, por una información que salió de Bolivia, por lo que decidió irse a Estados Unidos.

“El mismo Gobierno de Perú me dice que no tenía la garantía de permanecer en el territorio peruano y me dicen que salga a otro país, porque ya pusieron en riesgo mi integridad, ahí decido ir a Estados Unidos y estoy tramitando mi asilo”, aseguró.

La exministra también contó que ella presentó proyectos de ley para evitar hechos de corrupción, pero que no fueron viabilizados por la personas que se encontraban en el poder en ese momento ni por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS); comentó que se trataba de un proyecto de transparencia de información.

“Había un decreto sobre la transparencia de la información, que decía que todo ciudadano tenga acceso a las informaciones de compras de parte del gobierno, que cada persona pueda investigar, una medida muy importante que fue trabajada con los periodistas, al final fue desestimada por esta cúpula y no entendía por qué”, dijo Lizárraga.

Aseguró que uno de los principales detractores de su propuesta fue el extitular de Gobierno, Arturo Murillo, quien ahora está detenido en Estados Unidos por sobornos en la compra irregular de material no letal.

“No estaban de acuerdo todos los ministros, obviamente Arturo Murillo no quería viabilizar el decreto. La presidenta me escuchaba y no tenía ninguna respuesta, esto me parecía raro”, comentó.

