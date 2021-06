Critican a Chávez por realizar un «viaje innecesario» a EEUU

Erika Segales / La Paz

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien viajó a Estados Unidos para presenciar la audiencia del exministro de Gobierno Arturo Murillo y hacer un seguimiento del caso, fue cuestionado luego de que se conociera la postergación de dicha comparecencia hasta el 9 de julio. Opositores y analistas consideran que hizo un “viaje innecesario”, y que su presencia en jurisdicción ajena no contribuye más de lo que pudo aportar desde Bolivia.



“Qué tiene que hacer allá el Procurador cuando es otra jurisdicción y es competencia entera de la justicia estadounidense el llevar adelante estos procesos. Si el Procurador quiere realizar alguna acción debería hacerlo desde aquí. Por qué no solicitó que sea virtual su participación dentro de la audiencia, por qué tenía que gastar recursos de los bolivianos sin tener certeza de que se iba a llevar adelante la audiencia. No podemos en época de crisis ir a gastarnos la plata de la gente”, cuestionó la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC).

Por su parte, Fernando Llápiz, diputado de Creemos, lamentó que el Gobierno opte por “ botar la plata y gastarla en cualquier cosa”, antes que priorizar la salud y la economía.

“Estamos ya acostumbrados a ver en este Gobierno el tema de la mala planificación en todas sus acciones. Ahora esto también es lamentable en la Procuraduría; es falta de coordinación, de seriedad y es un gasto de recursos que queda en el aire. Lastimosamente el Gobierno ha decidido botar la plata y gastarla en cualquier cosa, menos en lo que tenemos que atender como prioridad que es economía y salud”, dijo el legislador.

Al respecto, el procurador Wilfredo Chávez señaló que su presencia en el país norteamericano era necesaria para iniciar una acción civil con el fin de recuperar los recursos desviados por el exministro Murillo.

“Nosotros para recuperar los activos tenemos que estar presentes acá (en Estados Unidos). Tenemos que participar del proceso; aparte de eso, necesitamos hacer una acción civil para recuperar los activos para nuestro país”, sostuvo la autoridad en una entrevista en Fides Tv.

Indicó que se aprovechó el viaje para reunirse con el bufete de abogados de Greenberg Traurig, que hará la representación legal de Bolivia en Estados Unidos en el denominado caso Murillo.

“He venido a este viaje para dar seguimiento personal y además cerrar con la firma de abogados como se me instruyó. Estamos bastante satisfechos hasta ahora por el trabajo de la firma, ya que hemos logrado importantes avances de información y de estrategia legal que tenemos que seguir”, afirmó Chávez.

El constitucionalista Williams Bascopé indicó que la recuperación del dinero del caso gases procederá cuando se dicte una sentencia ejecutoriada contra el exministro, por lo que rechazó el argumento de Chávez.

“La recuperación de dinero en el caso de Murillo se hará cuando haya una sentencia ejecutoriada, luego de eso viene el resarcimiento civil. Entonces no se puede estar argumentando un viaje totalmente innecesario con eso, cuando ni siquiera aquí en Bolivia hemos logrado iniciar la extradición para juzgar a Arturo Murillo”, manifestó.

El jurista además indicó: “Están tratando de justificar su inacción como Gobierno porque este tema se sabía desde el año pasado, y también buscan justificar la inoperancia de la Fiscalía, que no hizo absolutamente nada en investigar este tema como muchos otros casos”.

La audiencia de Murillo debía haberse realizado el 7 de junio, pero se llevará adelante el 9 de julio en el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La exautoridad está detenida por cargos penales relacionados con supuesto soborno y lavado de dinero.

El Procurador afirmó que si la audiencia es presencial es probable que retorne a Estados Unidos. “Si la audiencia del señor Murillo es presencial, lo más probable es que también se nos instruya que estemos en el país; en todo caso vamos a cumplir con ese rol”, afirmó Chávez a radio Cepra. Junto al Procurador también viajó hacia el país del norte un equipo de prensa del canal estatal Bolivia Tv, para realizar la cobertura.

Tanto Bascopé como Nayar y Llápiz enfatizaron en que es necesaria la actuación del Procurador en todos los casos de corrupción para que el Estado recupere sus recursos, pero lamentaron que se dejen de lado casos como el Fondo Indígena, barcazas chinas, taladros en YPFB y CAMC.



Fuente:paginasiete.bo