La Covid-19 golpea a la Roja a una semana de su estreno en la Eurocopa

A una semana de que España inicie su recorrido en la Eurocopa ante Suecia, la Roja ha recibido un duro golpe con el positivo en Covid-19 de Sergio Busquets, que obliga a cambiar toda la dinámica de preparación.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) lamentaba el domingo en un comunicado «que su capitán Sergio Busquets ha dado resultado positivo en el último test PCR», teniendo que abandonar la concentración de la selección.

El resto de la selección dio negativo en las pruebas de covid, pero su día a día va a verse completamente remodelado en su camino a la Eurocopa, mientras sobrevuela la incertidumbre sobre si podrían salir más positivos en los próximos días.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde España tiene su campo base a una veintena de kilómetros al noroeste de Madrid, ha quedado cerrado y la Roja aislada.

La Sub-21 frente a Lituania

Los actos publicitarios y de prensa previstos para este lunes fueron anulados y la selección Sub-21 sustituirá a la Roja en el partido amistoso contra Lituania, previsto para el martes en Leganés, cerca de Madrid, y que iba a ser la última prueba antes de la Eurocopa.

«Se les convoca de urgencia (a los sub-21) para no suspender el encuentro, pero su propósito inicial, el de afinar la puesta a punto del equipo ‘mayor’, se ha esfumado», señala el presidente de honor del diario As, Alfredo Relaño, en su columna.

Los jugadores españoles van a someterse a test PCR prácticamente diarios durante esta semana, además de seguir entrenamientos individualizados «durante cuatro o cinco días, en función de cómo vaya la evolución», aseguran fuentes de la Federación.

Lo que, siempre que todo vaya bien, deja muy poco margen para ensayar en grupo antes de enfrentarse a Suecia, el primer rival de la Roja dentro de su grupo E, en el que también están enmarcados Polonia y Eslovaquia.

La RFEF había pedido al Gobierno español en los dos últimos meses que se vacunara a los integrantes de la Roja, pero por ahora no había recibido respuesta.

«No se entiende que en España no se haya seguido el mismo plan que en países como Bélgica o Italia. En la RFEF no se entiende que a la absoluta se la haya dejado al margen cuando a los olímpicos sí se les han vacunado. Incluso a los que no tienen plaza segura», escribe este lunes el diario Marca.

El tiempo corre contra España, que tiene de plazo hasta el sábado para sustituir a Busquets, si así lo cree conveniente Luis Enrique.

El diario Marca adelanta que el centrocampista de la Real Sociedad Martín Zubimendi podría ser convocado por el seleccionador para sustituir a Busquets.

Nuevo terremoto

La Roja vuelve a sufrir una sacudida a las puertas de un gran torneo, esta vez por un virus, tres años después del terremoto que supuso la destitución del entonces seleccionador Julen Lopetegui, a dos días de iniciar su periplo en el Mundial de Rusia-2018.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, destituyó de forma fulminante de Lopetegui tras conocerse que el técnico había firmado para entrenar al Real Madrid una vez finalizada la competición mundial, y puso en su lugar al director deportivo de la RFEF, Fernando Hierro.

España logró llegar entonces hasta octavos de final, donde cayó 4-3 en los penales, tras acabar el partido y la prórroga 1-1.

Y en la anterior cita Europea de Francia-2016, la Roja centró los focos con otro escándalo al inicio de la competición cuando el portero David de Gea se vio salpicado por una investigación a un productor pornográfico español por trata de personas.

El meta español desmintió la noticia y posteriormente la justicia española también acabaría archivando el caso.

